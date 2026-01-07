Leväperäiset räjäytystyöt sinkosivat kivenmurikoita lähelle ihmisiä Lahdessa vuonna 2022. Nyt oikeus rankaisi syyllisiä.
Laiminlyönnit tapahtuivat työmaalla Lahden Pippossa, jonne ollaan rakentamassa makeisvalmistaja Fazerin uutta suklaatehdasta.
Räjähdysten aikaan suklaatehtaasta oli allekirjoitettu Lahden kaupungin kanssa yhteistyösopimus, mutta työmaalla oli käynnissä vasta tontin esirakentaminen.
Tuomio tuli kahdesta räjäytyksestä, joista toinen tapahtui marraskuussa ja toinen joulukuussa 2022.
Tuomion mukaan räjäytettävää kenttää ei ollut peitetty kummallakaan kerralla ollenkaan.
Kivenmurikka tupakkapaikalla seisoneen viereen
Ensimmäinen epäonnisista räjäytyksistä sinkosi kivenlohkareita noin 220 metrin päässä sijaitsevalle Hartwallin teollisuuskiinteistölle.
Lohkareita lensi rakennusta ympäröivälle asfaltoidulle piha- ja viheralueelle, jossa oli samaan aikaan useita henkilöitä. Yksi kivenlohkareista osui noin viiden metrin päähän yhdestä tupakkapaikalla olleista.
Toinen kivi teki rakennuksen kattoon noin viiden senttimetrin reiän. Yksi piha-alueelle saapumassa ollut auto peruutti pois pihalta välttääkseen kivien osumisen autoon.
Kiviä osui myös rakennuksen seinille, ja ne vaurioittivat pihalla ollutta kuparista koristekupolia.
Toisessa räjäytyksessä kivenlohkareet sinkoutuivat 240 metrin päässä olevaan hallirakennukseen, jonka nosto-oven yksi vaakalamelli vaurioitui.
Lisäksi sinkoutuneiden kivien suunnassa oli 185 metrin päässä rakennus, jossa oli ihmisiä, vaikka kentän vaaralliseksi alueeksi oli määritelty 200 metriä.
Ongelmiin puututtiin, mutta korjausliikettä ei tehty
Räjäytys- ja louhintatöissä katsottiin laiminlyödyn siitä huolehtiminen, että räjäytystyöt eivät aiheuta vaaraa ihmisille.