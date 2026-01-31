Näyttelijä Antti Luusuaniemen esiintyminen aurinkolasit päässä Huomenta Suomen haastattelussa on herättänyt ihmetystä.

Näyttelijä Antti Luusuaniemi kertoi MTV:n Huomenta Suomessa tänään lauantaina uudesta elämästään Espanjassa sekä projekteistaan yrittäjänä ja näyttelijänä.

Huomion varastivat kuitenkin hänen silmillään olleet aurinkolasit.

Syy aurinkolasien käyttöön ei ollut se, että "hän olisi niin iso tähti" tai että hän on jo tottunut Espanjan aurinkoon, kuten juontaja Lorenz Backman ehdotti, vaan huomattavasti arkisempi.

– Nämä ovat minun suojalasini, Luusuaniemi kertoi.

– Vetäisin eilen [kuntovalmentaja] Silvennoisen Juhan kanssa kovan treenin ja kun menin kotiin, lähti pieni migreeninpoikanen. Menin nukkumaan kello kahdeksalta, nukuin kellon ympäri ja ajattelin, että tässä hommassa ei kannata varmaan tuilla enää migreeni uudestaan, niin pistin nämä lasit päähän, hän selvitti.

Muun muassa tv-sarjoista Syke ja Luottomies tutuksi tullut näyttelijä Luusuaniemi oli valmis ottamaan lasit lähetyksessä jo poiskin, mutta Backman kehotti häntä panemaan ne takaisin päähän.

– He, jotka haluavat nähdä sinun silmäsi, voivat tuijottaa julistetta, hän kommentoi.

Katso Antti Luusuaniemen koko haastattelu jutun alussa olevalta videolta.

Macronin lasit synnyttivät ostobuumin

Julkisuuden henkilön aurinkolasien käyttö sisätiloissa on puhuttanut tämän vuoden puolella jo kerran aiemminkin, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron sonnustautui Maailman talousfoorumissa Davosissa tammikuussa aurinkolaseihin silmävaivojen vuoksi.

Hänen oikeassa silmässään oli iso verenpurkauma. Silmä oli myös turvonnut.

Laseihin kiinnitti huomiota muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka kommentoi Macronin asustetta omassa puheessaan.

Tapauksella oli myös yllättävä seuraus, kun lasien valmistajan myynti nousi sen takia selvästi.

Uutistoimisto AP:n mukaan aurinkolasit valmistaneen yrityksen, ranskalaisen Maison Henry Jullienin, kysyntä kasvoi niin paljon, että yhtiöllä on ollut jopa vaikeuksia. Asiasta kertoi Suomessa muun muassa Ilta-Sanomat.

