Antti Luusuaniemi postasi tuskaisen videon Luottomies-elokuvan kuvauksista: "Kuvauspäivä oli taistelua"

Antti Luusuaniemi joutui ruokamyrkytyksen kouriin.

Näyttelijä ja yrittäjä Antti Luusuaniemi jakoi TikTok-tililleen tuskaisen videon Luottomies-elokuvan kuvauksista Espanjasta.

Luusuaniemi kertoo videon yhteyteen kirjoittamassaan tektissä, että kärsi kyseisenä kuvauspäivänä ruokamyrkytyksestä.

Useista lyhyistä klipeistä koostuvalla videolla näkyy, kuinka huonovointiselta vaikuttava Luusuaniemi nojaa kaiteeseen näyttelijäkollega Kari Ketosen seistessä hänen vierellään. Välissä Luusuaniemi keskittyy näyttelemään Luottomies-roolihahmoaan Tommia, jonka jälkeen hän istuu tuolille ja nojaa päätään alaspäin. Videon lopussa näyttelijä torkkuu sohvalla.

– Tää kuvauspäivä oli taistelua, Luusuaniemi kirjoittaa videon yhteydessä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Lue myös: Antti Luusuaniemen elokuvafestivaali on asetettu konkurssiin

Videon kommenttikenttään on jätetty useita viestejä.

– Ai että, pahinta mitä on, yksi kirjoittaa kommentissaan.

– Tää on sitä glamouria, toinen veistelee.

– Oi eeei, tiedän tunteen, kolmas kommentoi.