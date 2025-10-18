Antti Luusuaniemen tytär Ella Herold on tehnyt musiikkia lapsesta asti.

Näyttelijä Antti Luusuaniemen ja tämän ex-puolison Kia Heroldin tytär Ella Herold luo uraa artistina. Isä on jakanut harvinaislaatuisen yhteiskuvan Instagramiin tyttärensä kanssa ja kertoo, että Ella on tehnyt musiikkia ihan lapsesta saakka.

– Musiikki on kulkenut aina mukana hyvinä ja vaikeinakin aikoina. Ellan musiikki on ainutlaatuista ja se tulee liikuttamaan ihmisiä ja toivottavasti joku saa siitä inspiraation omaan polkuunsa. Ehkä maailman kaunein asia on sittenkin se, että löytää tavan ilmaista itseään ja pystyy välittämään sen muille, Luusuaniemi kirjoittaa.

– Isänä olen onnellinen, että olet löytänyt oman juttusi ja rakastat sitä – kuuntelijana olen häkeltynyt ja sanaton lahjakkuutesi edessä. Olen niin ylpeä sinusta, Ella, hän jatkaa.

Ellan uusin single Goodgirl julkaistiin 17. lokakuuta. Hänellä on levytyssopimus Warner Musicin kanssa.

Ellan äiti Kia on julkisuudesta tutun Kim Heroldin sisko.

Luusuaniemellä on myös kaksi lasta ex-vaimonsa Lili Zoe Ermezein kanssa. Pari ilmoitti erostaan marraskuussa 2024.

Tätä nykyä Luusuaniemi seurustelee kiinteistönvälittäjä Anne Ramsayn kanssa.