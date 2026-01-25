Näyttelijä Martti Suosalo kertoi helmikuussa 2025 Huomenta Suomessa ruokavaliotestistään, jonka tulokset yllättivät. Lopulta testi jäikin pysyväksi ratkaisuksi.

Moni suomalainen ottaa vuosittain tammikuussa osaa Vegaanihaaste-tempaukseen. Haasteen ideana on kokeilla kasvipohjaista ruokavaliota kuukauden ajan.

Mukana haasteessa on vuosittain myös joukko julkisuudesta tuttuja henkilöitä. Vuonna 2025 yksi heistä oli näyttelijä Martti Suosalo.

Suosalo kertoi helmikuussa 2025 Huomenta Suomessa olleensa ennen haastetta sekasyöjä, mutta näyttelijä oli jo yhdessä vaimonsa Virpin kanssa ehtinyt pohtia siirtymistä kasvipainotteisempaan ruokavalioon.

– Tyttömme Aino on kasvissyöjä ja sitä kautta olemme siirtyneet (kasvisruokavalioon) helpommin.

Kasvispainotteisella ruokavaliolla on tutkitusti hyvinvointia ja terveyttä edistäviä vaikutuksia. Kasvisruokavalion tiedetään muun muassa vähentävän sepelvaltimotaudin, kakkostyypin diabeteksen ja suolistosyöpien riskiä.

Terveystalon ravitsemusterapeutti Kirsi Englund muistuttaa, että kasvisruokavaliosta ei ole terveydellistä haittaa, jos ruokavalio on toteutettu tasapainoisesti. Mitä tahansa kasvisruokavaliota noudattaessa on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota niin sanottujen kriittisten ravintoaineiden saantiin.

"Nukuin kuin tukki"

Martti Suosalo kertoo havainneensa selkeän muutoksen myös vireystilassaan.

– Viime keväänä minulta repesi olkapää, enkä pystynyt esitysten takia menemään heti leikkaukseen. Valvoin koko viime kevään kipujen takia niin, että nukuin tunnin, valvoin ja sitten taas nukuin tunnin.

Suosalon mukaan valvominen jäi päälle ja koko vuosi meni enemmän tai vähemmän unettomuuden kanssa painiessa. Kun näyttelijä sitten tammikuussa vaihtoi kasvisruokavalioon, valvominen loppui. Suosalo kertoo yleensä valvovansa ensi-illan lähestyessä, mutta nyt sekää ei enää vienyt yöunia.

– Nukuin kuin tukki. En tiedä, onko sillä [kasvisruokavaliolla] jotain vaikutusta unenlaatuun, mutta siitä asti olen nukkunut.

Selkeä vaikutus energiatasoihin

Suosalo korostaa, että hän ei pysty tieteellisesti todistamaan asiaa, mutta hän itse kokee hyötyneensä ruokavaliomuutoksesta positiivisesti. Alkuun näyttelijä jännitti, vaikuttaisiko lihaton ruokavalio energiatasoihin negatiivisesti, mutta pelko osottautui turhaksi.,

– Minullahan vain energiatasot nousivat. Jaksoin paljon paremmin

Suosalo kertoo aiemmin nukkuneensa tunnin päiväunet iltapäiväisen liha-aterian päälle. Nyt päiväunet ovat jääneet pois.

– Olen niin paljon pirteämpi. Ja nyt nukun yöllä.

Jäi pysyväksi ratkaisuksi

Vegaanihaasteen vuoden 2026 tammikuun tiedotteessa kerrotaan, että tänä vuonna kasvisruokailua kokeilevat muun muassa näyttelijät Joonas Nordman ja Joonas Saartamo. Nordman kutsuu Vegaanihaasteeseen osallistumista "kansanterveysteoksi".

Myös viime vuonna haasteeseen osallistunut Suosalo kertoo tiedotteessa kasvisruokakuulumisiaan. Suosalo sanoo ruokavalionsa muuttuneen pysyvästi.

– Minusta on tullut haasteen myötä kasvissyöjä, Suosalo vahvistaa.

Yllä olevalla videolla Martti Suosalo kertoo kasvisruokavaliokokeilustaan Huomenta Suomessa helmikuussa 2025.

Katso myös: Joonas Nordman otti suositun Vegaanihaasteen vastaan

9:08 Näin sujuu Joonas Nordmanin kasvissyöntihaaste.