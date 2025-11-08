



Eläkkeelle jäänyt uutisankkuri Marjukka Havumäki on aloittanut uudenlaisen elämän: "Vähän ehkä lähtenyt mopo keulimaan" 6:54 Eläkkeelle jäänyt uutisankkuri Marjukka Havumäki kertoo uudenlaisesta eläke-elämästään Julkaistu 57 minuuttia sitten Aino Haili aino.haili@mtv.fi Marjukka Havumäki on viettänyt eläkepäiviä vajaan kuukauden. Ylen vastikään eläkkeelle jäänyt uutisankkuri Marjukka Havumäki saapui sunnuntaina 2. marraskuuta Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman yleisöön. Havumäki kertoi, että hänen perheessään on seurattu tiiviisti ohjelmaa, sillä tytär on harrastanut tanssia nuoresta iästä lähtien. Uutisankkuri paljasti, että tällä kaudella hän on vaikuttunut erityisesti tubettaja Eric "Lakko" Savolaisen ja tähtiopettaja Katri Riihilahden sekä näyttelijä Johannes Holopaisen ja tähtiopettaja Kastanja Rauhalan edesottamuksista parketilla.





– Olen tykännyt hirveästi heidän koreografioistaan ja heistä näkee, että he ovat esiintyjiä, ottavat hyvin lavan haltuun. Mutta ihanaa, että on erilaisia pareja!

Havumäki kertoo testaavansa omia tanssitaitojaan myös lähiaikoina perhejuhlan puitteissa.

– Meillä on tyttären häät, siellä pistetään taas tanssitaidot koetukselle. Saapa nähdä.

– Mielelläni tällaisia ohjelmia katson ruudun toiselta puolelta tai katsomosta, mutten itse havittele parketille.

Eläkkeelle Havumäki jäi lokakuussa. Hänen mukaansa eläke-elämä vaatii vielä hieman "laskeutumista" sekä prosessointia.

Kiirettä on kuitenkin pidellyt. Havumäen kalenteri on täyttynyt kiitettävästi, varsinkin iltamenoilla.

– Tiesimme kolmen viikon jaksoissa aina työvuorot. Nyt, kun ei ole sitä rasitetta, että tarvitsisi miettiä saako illan vapaaksi vai onko töissä, niin on vähän ehkä lähtenyt mopo keulimaankin, niin tulee varailtua aika paljon. Minulla on jo ensi kesään asti varauksia. Ei ainakaan tällä hetkellä näytä siltä, että olisi tylsää!

Havumäki kertoo myös nauttivansa siitä, kun hän voi vain katsoa uutislähetyksiä ilman, että tarvitsisi miettiä, mihin aiheisiin hänen lähetyksissään tultaisiin tarttumaan ja ketä niihin voitaisiin pyytää studiovieraaksi.

Uutisaiheet ovat olleet viikko toisensa perään myös hyvin raskaita. Senkään puolesta Havumäki ei ole potenut "fomoa" ja kaivannut uutistilanteissa mukana olemista.

– Tunnen suurta sympatiaa kaikkia niitä kohtaan, jotka tekevät uutisia työkseen. On tosi kurjaa, kun joutuu koko ajan kertomaan niin surullisia asioita. Se on sekä katsojille, että meille tekijöille tosi raskasta.

Pitkän uransa aikana Havumäki myös selosti Ylellä usein kuninkaallisia tapahtumia, kuten häitä, kuningatar Elisabetin hautajaiset sekä kuningas Charlesin kruunajaiset.

Viime aikoina Isossa-Britanniassa kuninkaallisessa perheessä on ollut varsin töyssyisää Charlesin pikkuveljeen Andrew'hun liittyen, jonka uutisoitiin hiljattain menettävän viimein jopa prinssin tittelinsä. Havumäki on myös seurannut uutisointia saarivaltiosta.

– Ajattelen, että hohhoijaa. Ylipäätään kaikki, mikä kuninkaallisiin liittyy, kun me elämme itse tasavallassa, niin sitä ei jotenkin koskaan lakkaa ihmettelemästä, että se on niin ihmeellinen maailma, sitä ei voi järjellä ymmärtää.

– Jotenkin ajattelen, että tämä oli hirvittävän ymmärrettävä veto Charlesilta, mitä Andrew'lle on nyt tapahtunut. Andrew oli kuitenkin kuningataräidin hoivissa ja suojeluksessa. Mielestäni se on tosi hyvä, että tällaisiin puututaan. Kuninkaalliset ovat ihan samojen lakien ja säännösten alaisia kuin kaikki muutkin kuolevaiset, vaikka eivät itse siihen välttämättä usko.

Yllä olevalla videolla Marjukka Havumäki kertoo, millainen palaute katsojilta on yllättänyt hänet ja mitkä uutistapahtumat ovat vaikuttaneet häneen eniten.

