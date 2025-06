Kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay kyllästyi Suomen ilmapiiriin ja muutti Marbellaan – näin hänellä menee nyt raskaan alun jälkeen

Remppa vai muutto Suomi -sarjassa mukana ollut kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay muutti reilu vuosi sitten Aurinkorannikolle. Alku oli raskas, mutta päätöstään hän ei ole katunut hetkeäkään.

Kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay vietti maaliskuussa Marbellassa asumisen ensimmäistä vuosipäivää.

– Samalla tuntuu kuin olisin tullut eilen, ja toisaalta kuin olisin asunut täällä aina, Ramsay kertoo MTV Uutisille.

Hän sai Helsingin Kalliossa sijaitsevan ensiasuntonsa myytyä samalla viikolla, mikä oli hänen mielestään hyvin symbolista.

Ramsay vetää Espanjan Marbellassa ensimmäistä Bo:n kansainvälistä toimistoa Bo Homes & Villasia. Hänelle oli selvää, että ulkomaille muutto on ainoa vaihtoehto.

– Kestää kuitenkin tietyn aikaa ennen kuin täällä saa uransa käyntiin. Aloitin kaiken aivan nollista. Olisi tyhmää lähteä tänne vain vuodeksi, koska huomaan, että nyt vasta asiat alkavat luistaa siihen tahtiin kuin niiden pitäisi.

Ensimmäiset kuukaudet Marbellassa Anne Ramsay ei tehnyt töiden lisäksi muuta kuin nukkui kuuden vuoden stressiään pois.MTV

Henkisesti vuosi on ollut Ramsaylle joiltain osin raskas eikä hän lähtiessään osannut sitä edes odottaa. Siirto Suomesta Marbellaan tapahtui nopeasti.

Ensimmäiset kuukaudet Ramsay kertoo vain palautuneensa kuuden vuoden stressistä, mikä oli kerääntynyt välittäjävuosien aikana Suomessa.

– Tein paljon töitä, mutta muuten nukuin. Minulla ei ollut mitään sosiaalista elämää enkä tutustunut kehenkään. Olin niin väsynyt ja loppu ja olin paljon yksin. Sieltä nousi kaikenlaisia asioita, mitä piti käydä läpi, Ramsay kertoo.

Kesällä 2024 Ramsay oli pari viikkoa pois Espanjasta. Vasta palattuaan hän koki saaneensa oman energiansa takaisin ja kokee nyt elävänsä parasta elämäänsä.

Hän pitää uutta vaihetta elämässään silti parhaana päätöksenä, jonka hän on koskaan tehnyt.

– Tämä on ollut myös korjaava kokemus. En ole katunut hetkeäkään. Tiesin, että jossain kohtaa voi tulla huono fiilis, niin kirjoitin ihan ensimmäisinä päivinä itselleni kirjeen. Se oli sitä varten, jos itselleni tulisi tästä huono fiilis. Muttei kirjettä ole tullut koskaan luettua siinä mielessä, että olisin tehnyt väärän päätöksen, Ramsay pohtii.

Anne Ramsay alkoi heti opiskella espanjaa muutettuaan Aurinkorannikolle.MTV

Espanjaan muuttaessaan hän ajatteli asuvansa siellä vähintään kaksi vuotta. Nyt hän aikoo kuitenkin viipyä vähintään viisi vuotta.

Kielen opiskelun hän aloitti heti muutettuaan Marbellaan. Hänellä on kaksi yksityistuntia viikossa. Ramsayn mukaan moni ajattelee, että Marbellassa pärjää sen kansainvälisyyden takia englannilla.

– En ymmärrä sitä. Espanjan kielen taito on mielestäni välttämätön. Välittäjät saattavat puhua englantia, mutta todellakaan arkkitehdit, remontoijat, virastotyöntekijät tai notaarit eivät puhu välttämättä sanaakaan englantia. Jos et halua, että sinua viilataan aivan 6–0, niin kannattaa opetella espanjaa, Ramsay neuvoo.

"En saanut työstäni Suomessa enää haluamiani kicksejä"

Ilmapiiri ja yleinen tunnelma, minkä Ramsay kokee tulleen Suomeen viime vuosien kriisien ja Ukrainan sodan syttymisen myötä, on mennyt huonoon suuntaan, ja asuntomyynti kärsi siitä valtavasti. Asuntokaupat, jotka aiemmin olivat ihmisille iloinen asia, toivat yhtäkkiä valtavasti stressiä, paineita ja negatiivista ilmapiiriä kaupan jokaiselle osapuolelle.

– Olen adrenaliiniriippuvainen ja tarvitsen paljon ärsykkeitä. En saanut työstäni Suomessa enää haluamiani kicksejä. Vaikka viimeisin vuoteni Suomessa, eli vuosi 2023, oli kaikkien aikojen myyntiennätykseni. Se oli hyvä vuosi, mutta siitä huolimatta se ei tuntunut enää kivalta, Ramsay summaa.

Hän koki työskentelyn Suomessa raskaaksi ja päätti mennä esihenkilönsä puheille fiiliksistään.

Tämän myötä Ramsaylle ehdotettiin muuttoa Marbellaan ja siirtoa suunnitteilla olevaan Espanjan-toimistoon.

– Olen todella otettu, että minulle annettiin tämä mahdollisuus ja luottamus. Olin aluksi aika skeptinen, että miten meillä olisi saumaa pärjätä täällä. En vielä silloin ymmärtänyt, miten paljon suomalaiset ostavat täältä asuntoja.

Pian hän kuitenkin ymmärsi idean nerokkuuden.

Ramsayta ei sitonut Suomeen mikään muu kuin asunto, mitä hän ei kuitenkaan kokenut esteeksi.

Kesäksi pakoon Marbellasta

Espanjassa välittäjä saa keskittyä nimenomaan asuntojen myymiseen, sillä juristit hoitavat byrokratian ja paperityöt.

– Täällä asiakas ostaa auringonpaistetta ja parempaa elämänlaatua, ja sen myyminen tuntuu todella merkitykselliseltä. Se on nimenomaan iloinen asia, ja täällä saa todella keskittyä elämäntyylin myymiseen sillä aikaa, kun juristit hoitavat teknisen ja byrokraattisen puolen.

Ramsay itse asuu hyvin espanjalaisessa, kaksikerroksisessa kerrostaloasunnossa Golden Milella. Hän pitää sijainnista, koska siellä ei tarvitse autoa viikonloppuisin.

– Autoilen työni puolesta jo niin paljon, että viikonloppuisin on ihanaa jättää auto talliin.

Anne Ramsay asuu Marbellan Golden Milella. Kuva ei ole hänen kodistaan.MTV

Elokuussa Ramsay jättää Marbellan hetkellisesti, sillä Euroopan suosituimman kesälomakuukauden aikana Marbellasta tulee hyvin erilainen paikka kuin talvisin.

– Liikaa ihmisiä: liikenne seisoo, joka paikkaan pitää olla varaus, ruokakaupassa kestää 1,5 tuntia… tämä infra ei kestä sellaista ihmismäärää.

Elokuu on Espanjassa lomakuukausi, joten silloin ei juurikaan tehdä myöskään asuntokauppoja.

"Maailman paras työ"

Ramsay oli Remppa vai muutto Suomi -sarjassa aikoinaan mukana kahden tuotantokauden verran. Hän muistelee aikaa lämmöllä.

– Ihan maailman paras työ. Se oli niin hauskaa, ettei se tuntunut työltä ollenkaan. Sain kesätauon aina omasta työstäni ja olla luova.

Sarjaa kuvattiin vapusta syyskuun puoleen väliin.

Sarjan sisustusarkkitehdin Marko Paanasen kanssa Ramsaylle jäi pysyvä ystävyys. He eivät tunteneet entuudestaan, mutta löysivät heti yhteyden.

Anne Ramsay ja Marko Paananen tekivät Remppa vai muutto Suomi -ohjelmaa yhdessä kaksi tuotantokautta.

Televisioon Ramsay ei kuitenkaan enää haikaile.

– Täältä voisi olla kiva tehdä jokin sarja, mutta arvostan paljon sitä yksityisyyttä, minkä täällä saa. Kannattaa lopettaa, kun on vielä hauskaa. Täällä olen aivan nobody, ja on ihanaa saada olla ihan rauhassa.

Suomen lisäksi Ramsay tunnistetaan Aurinkorannikolla suomalaisia kuhisevissa paikoissa, kuten Fuengirolassa. Hän on tosin saanut olla aina verrattain todella rauhassa eikä hänen asioitaan ole koskaan "tongittu".

Halu irtautua Suomesta

Espanja on tuonut Ramsayn elämään rakennetta ja suunnitelmallisuutta. Tätä nykyä hänellä on jonkinlainen suunnitelma seuraavan viiden vuoden varalle.

– En paljasta kaikkea, mutta haluan, että seuraava oma kotini on täällä. Haluan kasvattaa yritystä ja omaa uraani ja irtautua Suomesta. Minulla on vielä Loviisassa kesämökki, joka on minulle rakas paikka.

Siinä ympäristössä asuvat kaikki elämäni tärkeimmät ihmiset.

Viime vuonna hän kävi Suomessa vain kaksi kertaa, mutta tänä vuonna vierailuja tulee muun muassa erilaisten gaalojen ja juhannuksen takia enemmän.

Espanja on tuonut Anne Ramsayn elämään suunnitelmallisuutta.MTV

Syksyllä koti-ikävä yllätti pahemman kerran, ja Ramsay kuunteli paria päivää ennen Suomeen lentoaan jopa Finnairin lähtömusiikkia.

– Syksyllä minulla ei käynyt täällä ketään kavereita kylässä. Yleensä joka kuukausi käy joku, mutta viime syksy oli niin työntäyteinen. Tosin kahden ja puolen viikon Suomen-reissulla olin viikon jälkeen jo kypsä ja mietin, miksi tulin niin pitkäksi aikaa, Ramsay naureskelee.

Ramsay seurustelee tätä nykyä näyttelijä Antti Luusuaniemen kanssa.

Maalikuussa Antti Luusuaniemi ja Anne Ramsay edustivat yhdessä Jussi-gaalassa.Matti Matikainen