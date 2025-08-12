66 vuotta sitten kadonnut Dennis löytyi jäätiköstä

Tutkimusryhmä on löytänyt Etelämantereelta 66 vuotta sitten onnettomuudessa kuolleen tutkijan jäänteet. Tutkijan veli kertoo BBC:n haastattelussa luopuneensa kauan sitten toivosta löytää veli.

Puolalainen tutkimusryhmä löysi jäännökset tammikuussa sulavasta jäätiköstä Etelämantereelta, jotka paljastuivat DNA-testien perusteella 25-vuotiaana menehtyneelle brittiläiselle meteorologille Dennis ”Tink” Bellille.

Samalla löytyi yli 200 henkilökohtaista esinettä, kuten rannekello, radio, ruotsalainen Mora-veitsi sekä piippu.

Bell työskenteli tällöin tutkimuslaitokselle, joka tunnetaan nykyään nimellä British Antarctic Survey (BAS). Laitos harjoittaa polaarista tiedettä sekä edustaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa Etelämantereella.

BAS kertoo jäännösten löytymisestä julkaisemassaan tiedotteessa.

Asiasta uutisoivat myös muun muassa CNN ja BBC.

Bellin jäännökset löydettiin Ecology -nimisen jäätikön edustalla olevista irtokivistä.British Antarctic Survey / Henryk Arctowski Polish Antarctic Station

"Muistuttaa ihmisten tarinoista, jotka ovat osa Etelämantereen tieteen historiaa"

Bell menehtyi 26. heinäkuuta vuonna 1959 Admiraltyn lahdella Kuningas Yrjön saarella pudottuaan jäätikössä olleeseen railoon.

Pelastusyritys epäonnistui eikä hänen ruumistaan tuolloin löydetty.

– Tämä löydös tuo päätöksen vuosikymmenien ajalle ulottuvalle mysteerille and muistuttaa meitä ihmisten tarinoista, jotka ovat osa Etelämantereen tieteen historiaa, BAS:n johtaja Jane Francis kommentoi tutkimuslaitoksen tiedotteessa.

Bellin veli, 86-vuotias David Bell puolestaan kertoo BBC:n haastattelussa, että hän oli aikoja sitten luopunut haaveesta löytää veljensä.

– Se on todella merkittävää, hämmästyttävää. En voi päästä yli siitä.

Hän kertoo vastaanottaneensa tiedon veljensä menehtymisestä perheensä kotona Lontoossa 1959.

– Dennis oli loistavaa seuraa. Hän oli erittäin viihdyttävä. Hän oli jokaisen paikan sielu ja sydän, missä hän sattuikaan olemaan, David muistelee haastattelussa.

Dennis Bell syntyi vuonna 1934. Hän lähti Etelämantereelle vuonna 1958 kahden vuoden komennukselle Admiraltyn lahdelle, jossa sijaitsi pieni Yhdistyneiden kuningaskuntien tukikohta, BBC:n artikkelissa kerrotaan.

Juttua korjattu 12.8.2025 kello 21.48. Bell menehtyi 26. heinäkuuta 1959 eikä 1956, niin kuin aiemmin kirjoitettiin.