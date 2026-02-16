Liiketoiminta ja kehitys

Bildin tietojen mukaan kuolleen eläkeläisen sairausvakuutuskorttia ei ollut käytetty yli kymmeneen vuoteen. Noin 1 500 euron eläke oli kuitenkin edelleen maksettu hänen nimissään.

Rikospoliisi ja syyttäjävirasto tutkivat nyt tytärtä petosepäilyjen vuoksi.

Muumioituneen naisen 82-vuotias tytär on syyttäjänviraston mukaan jatkanut talossa normaalia elämäänsä ja saanut äitinsä eläkemaksut.

Saksan poliisi löysi helmikuun alussa talon kellarista vanhan naisen muumioituneen ruumiin Baijerin pikkukaupungista Ruhmannsfeldenistä, kertovat useat saksalaismediat, kuten Bild ja NTV . Naisen ruumis on ollut talossa useita vuosia.

Kuvituskuva. Muumioituneena löytyneen vanhuksen noin 1 500 euron eläke on edelleen maksettu hänen nimissään, vaikka hän ei ole esimerkiksi käyttänyt sairausvakuutuskorttiaan yli kymmeneen vuoteen.

Pormestarin epäilykset heräsivät

Troiber kertoi Bild-lehdelle, että halusi onnitella naista tämän 95-vuotissyntymäpäivänä ja kävi tämän ovella kolme kertaa, mutta kukaan ei avannut ovea. Myöskään yritykset onnitella naista tämän 100-vuotiassyntymäpäivänä eivät onnistuneet.

Tämä herätti pormestarin epäilykset, ja hän ilmoitti tapauksesta syyttäjälle 30. joulukuuta 2025.

Ei viitteitä väkivaltarikoksesta

Tällöin useita vuosia muumioitunut vanhus löytyi talon kellarista. Ruumiinavauksessa ei selvinnyt kuolinsyytä, eikä tarkkaan tiedetä, kauanko nainen on ollut kuolleena talon kellarissa.

Poliisin mukaan mikään ei viittaa väkivaltarikokseen.

Naapurit: Ystävällinen, mutta hyvin sulkeutunut tytär

Yksi naapuri oli koronaviruspandemian alusta lähtien laittanut säännöllisesti ruokaa vanhuksen tyttärelle. Henkilökohtaista kontaktia ei kuitenkaan ollut juurikaan ollut.

Muut asukkaat kertoivat, että tytär oli ystävällinen, mutta hyvin sulkeutunut. Hän ei päästänyt ketään taloonsa.