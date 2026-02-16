82-vuotias nainen kertoi aiemmin äitinsä kuolleen kaksi vuotta sitten Tšekissä.
Saksan poliisi löysi helmikuun alussa talon kellarista vanhan naisen muumioituneen ruumiin Baijerin pikkukaupungista Ruhmannsfeldenistä, kertovat useat saksalaismediat, kuten Bild ja NTV. Naisen ruumis on ollut talossa useita vuosia.
Muumioituneen naisen 82-vuotias tytär on syyttäjänviraston mukaan jatkanut talossa normaalia elämäänsä ja saanut äitinsä eläkemaksut.
Rikospoliisi ja syyttäjävirasto tutkivat nyt tytärtä petosepäilyjen vuoksi.
Bildin tietojen mukaan kuolleen eläkeläisen sairausvakuutuskorttia ei ollut käytetty yli kymmeneen vuoteen. Noin 1 500 euron eläke oli kuitenkin edelleen maksettu hänen nimissään.
Poliisin mukaan tytär on hakeutunut hoitoon erikoissairaalaan.
Pormestarin epäilykset heräsivät
Naisen ruumis löydettiin kunnan pormestarin Werner Troiberin vihjeen perusteella.
Troiber kertoi Bild-lehdelle, että halusi onnitella naista tämän 95-vuotissyntymäpäivänä ja kävi tämän ovella kolme kertaa, mutta kukaan ei avannut ovea. Myöskään yritykset onnitella naista tämän 100-vuotiassyntymäpäivänä eivät onnistuneet.
Tällöin tytär kertoi äitinsä olevan sairas.
Äitinsä 103-vuotissyntymäpäivänä tytär kertoi tämän kuolleen kaksi vuotta sitten Tšekissä.
Tämä herätti pormestarin epäilykset, ja hän ilmoitti tapauksesta syyttäjälle 30. joulukuuta 2025.
Ei viitteitä väkivaltarikoksesta
Kotietsintä tehtiin kuitenkin poliisin mukaan vasta 5. helmikuuta.
Tällöin useita vuosia muumioitunut vanhus löytyi talon kellarista. Ruumiinavauksessa ei selvinnyt kuolinsyytä, eikä tarkkaan tiedetä, kauanko nainen on ollut kuolleena talon kellarissa.
Poliisin mukaan mikään ei viittaa väkivaltarikokseen.
Naapurit: Ystävällinen, mutta hyvin sulkeutunut tytär
Naapurit olivat jo vuosia ihmetelleet tilannetta, mutta eivät olleet tehneet asialle mitään. Asukkaat kertoivat Bild-lehdelle, etteivät olleet nähneet eläkeläistä lähes kymmeneen vuoteen.
Yksi naapuri oli koronaviruspandemian alusta lähtien laittanut säännöllisesti ruokaa vanhuksen tyttärelle. Henkilökohtaista kontaktia ei kuitenkaan ollut juurikaan ollut.
Muut asukkaat kertoivat, että tytär oli ystävällinen, mutta hyvin sulkeutunut. Hän ei päästänyt ketään taloonsa.