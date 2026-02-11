Poliisi on ottanut kiinni yhden henkilön katoamiseen liittyen.
Yhdysvalloissa liittovaltion poliisi FBI on jakanut videon ja kuvia tunnetun yhdysvaltalaisen televisiokasvon Savannah Guthrien äitiin, Nancy Guthrieen, liittyen.
Nancy Guthrie katosi kodistaan Tucsonin lähellä Arizonassa kuun vaihteessa. Tapausta on tutkittu rikoksena. Paikalta löytyneiden jälkien perusteella tutkijat ovat epäilleet, että 84‑vuotias Guthrie on siepattu.
Yhdysvaltalaiskanava CNN:n mukaan poliisi on ottanut yhden henkilön kiinni katoamiseen liittyen. Poliisi suorittaa tutkintaan liittyen myös kotietsintää Rio Ricossa, Arizonassa, joka sijaitsee noin sata kilometriä etelään Tucsonista lähellä Meksikon rajaa.
Kadonnutta Guthriea ei ole viranomaisten mukaan vielä löydetty.