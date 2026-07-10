Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Ukrainalle antamassa luvassa piilee hapan sivujuonne, uutisoi uutiskanava ABC News.
Presidentti Donald Trump antoi Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille Ankaran Nato-kokouksessa toivoa nostattavan lahjan.
Yhdysvallat antaa Ukrainalle oikeuden valmistaa lisenssillä Ukrainan ilmapuolustukselle elintärkeitä Patriot-torjuntaohjuksia.
Kehittyneellä Patriot-järjestelmällä voidaan ampua alas muun muassa Venäjän ballistisia ohjuksia.
ABC Newsin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan voi mennä kuitenkin vuosia, ennen kuin Ukraina todellisuudessa kykenee tuottamaan Patrioteja itse.
Uutiskanavan haastattelemien tahojen mukaan kyseessä on pikemminkin julkisuustemppu.
– Valkoinen talo pitää suurista eleistä, ja tämä sopii kuvioon. Asia kuulostaa siltä kuin ohjuksia alkaisi tulla tehtaasta ulos parissa kuukaudessa, mutta näin ei ole.
Näin tilannetta arvioi Mark Cancian, joka edustaa puolueetonta tutkimuslaitosta Center for Strategic & International Studiesia.
USA tarvitsee osia itse
Amerikkalainen asejätti Lockheed Martin valmisti esimerkiksi viime vuonna reilut 600 kappaletta Patrioteja.
Ohjuksia kuluu Ukrainassa ja Lähi-idässä nopeammin kuin amerikkalaiset niitä ehtivät tuottaa.
Asiantuntijoiden mukaan Ukraina olisi esimerkiksi riippuvainen amerikkalaisten tuottamista komponenteista, joita ohjusten rakentaminen vaatii.
Näitä osia tarvitaan kipeästi myös Yhdysvalloissa.