Joulun alla kuollut norjalainen ampumahiihtäjä Sivert Guttorm Bakken haudattiin tiistaina Norjassa. Hänet saateltiin haudan lepoon Lillehammerissa.

Pohjois-Italiassa harjoitusleirillä ollut Bakken löydettiin joulun aatonaattona kuolleena hotellihuoneestaan. 27-vuotiaan Bakkenin kuolinsyytä ei tiedetä.

Bakkenin hautajaisista jäi hänen ystävilleen ja perheenjäsenilleen kaunis muisto.

– Monet kauniit sanat kuvailivat Sivertiä sellaisena kuin hän oli. Hän oli aito ja rehellinen, Bakkenin kilpakumppani Vetle Sjåstad Christiansen kertoi liikutuksensa lomasta.

Bakken kilpaili vielä kuolemaansa edeltäneenä viikonloppuna maailmancupissa Ranskassa. Hän voitti urallaan yhden maailmancupin kilpailun.