Jalkapallon Englannin naisten pääsarjassa WSL:ssä pelaava Leicester teki torstaina huomiota herättävän hankinnan.

Suomen maajoukkuehyökkääjä Jutta Rantalan edustama Leicester kertoi tehneensä sveitsiläistähti Alisha Lehmannin kanssa kesään 2028 ulottuvan sopimuksen.

Hyökkääjä Lehmann on BBC:n mukaan maailman seuratuin naisjalkapalloilija Instagramissa. Hänellä on peräti yli 16 miljoonaa seuraajaa.

Lehmann, 27, pelasi aiemmin WSL:ssä kuusi vuotta edustaen West Hamia, Evertonia ja Aston Villaa. Hän siirtyi Italian Serie A:han Juventukseen 2024 ja voitti Juvessa Italian mestaruuden. Viimeisin seura Italiassa hänellä oli Como.

– Tämä tuntuu kotiinpaluulta, joten olen todella iloinen, toteaa Lehmann siirrostaan Leicesteriin.