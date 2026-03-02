Salatut elämät -sarjassa Iisa ja Ismo antautuvat vihdoin suudelmaan.

Salatut elämät -sarjassa Iisa ei ole saanut tunnustettua ihastustaan Ismolle.

Tiistaina nähtävässä jaksossa Iisa ei vieläkään saa kerrottua syytä siihen, miksi kävi etsimässä Ismoa. Lopulta Ismo lähtee turhautuneena.

Jutta kannustaa Iisaa kohti Ismoa samaan aikaan, kun Kalle kannustaa Ismoa olemaan antamatta periksi Iisan suhteen. Iisa pyytää Aslania sulkemaan kaupan ja lähtee. Heti astuttuaan ulos, hän kohtaa Ismon. Iisa ja Ismo suutelevat vihdoin.

Katso esimakua jaksosta ylhäällä olevalta videolta!

Salatut elämät ma-to MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla. Jaksot ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella perjantaisin.