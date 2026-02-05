



Vilma Nissistä kohtaan hyökättiin rajusti – "Te tämän olette kehittäneet" Vilma Nissinen kilpailee ensimmäisissä olympialaisissaan. Lehtikuva Julkaistu 05.02.2026 19:21 Tuomas Hämäläinen, Val di Fiemme tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Vilma Nissinen kokee kommenteistaan nousseen kohun olleen turha. Maastohiihtäjä sanoo, että osalla ihmisistä on kuitenkin huumorintajua. Vilma Nissinen vertasi vuodenvaihteessa kohutusti Vantaata Mogadishuun. Hän sanoi hiihtävänsä mieluummin Tour de Skillä Italiassa kuin Vantaan Skandinavia-cupissa. – Sata kertaa mieluummin hiihdän täällä kuin Suomen Mogadishussa, Nissinen kommentoi tuolloin muun muassa Iltalehdelle. Hän sanoi Vantaan Hakunilan muistuttaneen Somalian pääkaupunkia "90-luvulta lähtien". Suomen Hiihtoliitto sanoutui sittemmin Nissisen kohun aiheuttaneita lausunnoista irti. Lisäksi hiihtäjä pyysi itse anteeksi. Myöhemmin Nissinen lanseerasi verkkokaupan. Myyntiin tuli muun muassa huppareita, joissa Nissisellä on käsissään on "enpä sano mitään" -kommenttikyltti ja hänen suunsa ympärillä on teippi cancel-tekstillä.

Nissinen tuumaili torstaina Italiassa hetken, mitä kohusta jäi käteen.

– En minä ajattele oikeastaan mitään. En minä tiedä. Ihmisillä saa olla mielipiteitä, minullakin saa olla mielipiteitä. Minun mielestäni ehkä vähän turha show, hän sanoi.

Kun Nissiseltä kysyi, muuttaisiko hän mitään, hiihtäjä totesi, että mennyttä on paha muuttaa.

– En minä ikinä ole tätä elämää osannut kovin vakavasti ottaa, hän jatkoi.

– No, minun aivoni nyt toimivat sillä tavalla, että välillä suusta tulee sellaisia asioita, joita ei ehkä kannattaisi ääneen sanoa. Se nyt vain on osa minua, ja pitää yrittää pitää kieli keskellä suuta.

Se, että Nissisen Instagram-seuraajamäärä kasvoi noin tuplaksi aiemmasta, kertoo hiihtäjän mielestä siitä, että "ihmisillä on vielä huumorintajua".

"Uraan yritettiin vaikuttaa negatiivisesti"

Nissinen kirjoitti verkkokaupan lanseeratessaan saaneensa tappouhkauksiakin.

– Kyllä minua kohtaan aika rajusti hyökättiin. Yritettiin minun uraani en nyt sano, että pilata, mutta vaikuttaa siihen negatiivisesti. Minun mielestäni se oli suhteetonta, hiihtäjä kertoi nyt.

Nissisen mielestä "tuollainen kulttuuri yleisesti menee vähän yli".

– En nyt ole ainoa ihminen, joka somessa on joutunut tuollaisen höykytyksen kohteeksi.

– Aika paljon tuli ihmisiltä myös viestejä, että kiitos, että puhut tällaisesta asiasta ääneen. Sellaista on liikkeellä nykypäivänä.

Verkkokaupan hän kertoi tehneensä, koska oli paljon ihmisiä, jotka häntä ovat halunneet tukea.

"Teidän kohunne"

Kohua runsaasti käsitelleelle medialle Nissinen antaa rapaa.

– Minun mielestäni tuo lähti aika pahasti laukalle median suunnalta. Tämä on vähän niin kuin teidän kohunne, ei minun. Tehän tämän olette kehittäneet.

Välinsä Hiihtoliiton kanssa Nissinen kuittaa hyviksi.

"Teki mieli lopettaa aika monta kertaa"

Vilma Nissinen odottaa Milano-Cortinan olympialaisista paljon.STELLA Pictures

Milano-Cortinan olympialaisten ensimmäiselle hiihtomatkalle lauantain 10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailuun valittu Nissinen on nyt ensimmäisissä viiden renkaan kisoissaan toteuttamassa suurta unelmaansa. Matkalle tähän pisteeseen on mahtunut kaikkineen paljon raskaita vaiheita.

– Aika paljon oli reilu parikymppisenä sairasteluja. Ranne jouduttiin leikkaamaan, kun siinä oli murtumaa ja tällaista. Kyllä siinä oli sellaisia vuosia, että teki mieli lopettaa aika monta kertaa. Onneksi taustalla ihmiset eivät antaneet luovuttaa.

Olympialaisista 28-vuotiaalla urheilijalla on haussa uran parhaita hiihtoja.

– Olisi hienoa saada täällä kauden parhaat vedot ja oikeasti kovia sijoja aikaiseksi. Toki kaikki ovat hyvässä kunnossa ja kaikki haluavat hiihtää kovaa, en yhtään sitä aliarvioi. Pitää itse myös pystyä ylisuoriutumaan.

– Jos saan sellaisen suorituksen, johon olen tyytyväinen, niin uskon, että se riittää aika korkealle, hyville sijoille.

Nissinen on jo sivakoinut kaksissa aikuisten MM-kisoissa. Viime keväänä Trondheimin ainoalla MM-matkallaan vapaan 50 kilometrillä hän ylsi uransa toistaiseksi parhaassa kilpailussa 15:nneksi.

