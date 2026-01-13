Asian ytimessä tiistaina vieraillut Ali Jahangiri näkee Iranin tilanteessa toivoa muutoksesta, joka voidaan saavuttaa vain rohkeudella.

Tiedoissa Iranin hallintoa vastustavien mielenosoitusten kuolonuhreista puhutaan jo tuhansista.

Iranin ja Suomen kaksoiskansalainen, juontaja ja koomikko Ali Jahangiri ei tiedä tarkalleen, onko hänen tuttujaan mukana mielenosoituksissa, joista hän puhuu mieluummin kansannousuna.

– Toivon todella hartaasti, että on ollut. Ja toivon, että he ovat antaneet kaikkeensa ja myös Suomessa ne ihmiset, jotka tunnen, tukisivat näitä ihmisiä.

Talousahdinkoisten kauppiaiden aloittamat mielenosoitukset ovat levinneet ympäri Irania viime viikkojen aikana. Romahtaneen elintason ja työttömyyden lisäksi ihmiset vastustavat maan islamistista hallintoa ja esimerkiksi ”siveyspoliisin” mielivaltaa.

– Loppujen lopuksi kyse on siis siitä, että iranilaiset eivät halua nykyistä hallintoa. Iranilaiset eivät halua islamilaista valtiota, Jahangiri toteaa.

Tilanne todennäköisesti kärjistymässä

Iranin viranomaiset kertoivat tiistaina, että mielenosoituksissa kiinni otettuja ihmisiä voidaan alkaa teloittaa lähiaikoina. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti puolestaan mielenosoittajia jatkamaan ja vakuutti avun olevan tulossa.

Mutta pelottaako Jahangiria omien läheistensä puolesta?

– En. Tämä on merkki siitä, että jotain merkittävää tapahtuu. Tällaiset hetket vaativat, ei pelkästään heiltä, jotka ovat siellä, vaan myös meiltä rohkeutta, jotta pystyisimme olemaan heidän rohkeudessaan mukana olemalla samalla tavalla rohkeita.

Jahangirin mukaan pelkääminen pahentaisi tilannetta, koska silloin hän toivoisi heidän poistuvan maasta.

– Todellinen muutos ei tule millään muulla kuin nähtävästi tällä tavoin. Olen pitkään toivonut, että Iranin vallankumous olisi kulttuurinen ja ihmiset oppisivat sen kulttuurin kautta, eli päästäisimme irti islamista. Mutta se ei vaan nähtävästi onnistu niin.

