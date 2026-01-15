Alaikäisten nuorten määrä vankiloissa on lisääntynyt merkittävästi vain muutamassa vuodessa.

Vuoteen 2022 saakka alaikäisiä oli vuosittain vankiloissa noin kolmisenkymmentä. Vuonna 2023 määrä lähti jyrkkään nousuun. Viime vuonna vankilaan joutui peräti 80 15–17-vuotiasta nuorta. Määrä on 2,5-kertainen kolmen vuoden takaiseen verrattuna.

– Ensinnäkin kun alaikäinen joutuu vankilaan, puhutaan jo todella vakavista rikoksista. Eihän me Suomessa helposti alaikäistä vankilaan laiteta. Silti heidän keskimääräiset vankeusajat ovat tietenkin lyhyempiä kuin täysi-ikäisillä vangeilla, erityisasiantuntija, tiimivastaava Kati Sunimento Rikosseuraamuslaitokselta kertoo.

Alaikäisten vankien määrän kasvuun on useita syitä, mutta yksi merkittävä syy on se, että nuoret tekevät rikoksia usein porukoissa.

– Nuoret tekevät rikoksia yhdessä, ryhmässä, eli se tarkoittaa myös sitä, että samaan rikokseen on enenevissä määrin useampia henkilöitä epäiltynä tai syytettynä.

Koulutusta on järjestettävä

Vankiloissa nykyinen tilanne aiheuttaa haasteita sekä alaikäisten sijoittelussa että heidän koulutuksensa järjestämisessä.

Vankeus ei ole peruste keskeyttää oppivelvollisuutta, vaan vankilaan sijoitetut ovat oppivelvollisia kuten muutkin alaikäiset.

– Noin puolella alaikäisistä vangeista on peruskoulun päättötodistus ja heille pitäisi järjestää toisen asteen koulutus, kuten lukio tai ammattiin tähtäävä koulutus. Lisäksi sitten toiselle puolelle pitää järjestää peruskoulu. Tämä tekee haasteen, kun oppivelvollisuusikä on 18. ikävuoteen asti, Sunimento kertoo.

Pääsääntöisesti alaikäiset ovat motivoituneita opiskelemaan vankeusaikana.

Vankilan sijaintikunta vastaa alaikäisten oppivelvollisten vankien koulutuksen järjestämisestä. Eli esimerkiksi Helsingin vankilassa Helsingin kaupunki vastaa opetuksen järjestämisestä nuorelle.

– Olemme saaneet opetusta ihan selkeästi lisättyä, mutta täytyy myöntää, että ei se lähiopetuksen määrä ole vielä lain vaatimalla tasolla, Sunimento kertoo.

Alaikäiset erossa aikuisvangeista

Alaikäiset vangit on vankiloissa sijoitettava erilleen aikuisista vangeista.

Pääasiallisesti pojat sijoitetaan Helsingin, Vantaan ja Turun vankiloihin ja tytöt Hämeenlinnaan.

– Tämä on vaativa tehtävä meille, koska alaikäiset tarvitsevat sekä Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstöresurssia että meidän kumppanien ja opettajien resurssia paljon enemmän kuin täysi-ikäiset vangit.