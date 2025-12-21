Asian ytimessä.doc -dokumentissa Tappava lääke syvennytään Yhdysvaltain opioidikriisin ja sen syihin. Aaron Guldenschuh-Gatten tietää hyvin, millaista on elää riippuvuuden kanssa.

Kentuckyn osavaltion toiseksi suurin kaupunki, reilun 300 000 asukkaan Lexington, on yksi niistä paikkakunnista Appalakkien vuoristoalueella, jota Yhdysvaltain opioidikriisi on koetellut rajusti.

Se on myös yksi niistä kaupungeista, joissa toimii yhteisöpohjainen ja matalan kynnyksen päihdeapukeskus Recovery Café.

Vaikka Recovery Café sijaitsee kaupungin huonommalla puolella, kynnys astua sisään on matala. Oven avannut kävijä toivotetaan tervetulleeksi lämpimästi. Toiminnanjohtaja Aaron Guldenschuh-Gatten ottaa tulijan vastaan.

Aaronin tie Recovery Cafén työntekijäksi ei ollut suoraviivainen. Hän päätyi keskukseen vasta vuosia sen jälkeen, kun oli itse päässyt irti päihteistä.

Hänen päihdetarinansa alkoi kymmenvuotiaana, kun hän tarttui ensimmäisen kerran viinapulloon vanhempiensa riidellessä viereisessä huoneessa. Kotikoulua käyvä, ulkopuoliseksi itsensä tunteva Aaron ei tiennyt, mitä tehdä, kunnes alkoholi tarjosi helpotusta.

Asian ytimessä.doc: Tappava lääke Turvalliseksi valehdeltu kipulääke ajoi Yhdysvallat kriisiin, jota vastaan taistellaan edelleen päivittäin. 18:45 Dokumentin voi katsoa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.

– Muistan löytäneeni viinapullon, juoneeni sen ja tunteneeni helpotusta siitä ahdistuksesta, jota tunsin, koska vanhempani riitelivät, Aaron kertoo.

Nykyään Aaron on ollut yhdeksän vuotta kuivilla ja työskentelee Recovery Cafén Lexingtonin ja Frankfortin toiminnanjohtajana.

Recovery Café keskittyy toipumiseen ihmisen elämässään kokemien traumojen kautta. Traumoja voi olla monenlaisia, mutta ne aiheuttavat usein samoja ongelmia: kodittomuutta, päihdeongelmia, mielenterveyden haasteita, vankilakierrettä.

Aaron toipuu parhaillaan päihteistä ja vankilasta, jonne hän joutui jo jätettyään huumeet. Huumeidenkäytön aikaisen elämän virheet löysivät hänet, kun hän oli ollut kuivilla jo neljä vuotta.

Aaron ystävänsä Johannan kanssa aamuna, jolloin hän vapautui vankilasta vuonna 2021.

"Amerikkalaiset odotukset"

Aaronin mukaan päihteidenkäytön aloittamisen voi laukaista monet ongelmat. Aaron uskoo, että huumeriippuvuus juontaa juurensa köyhyyteen ja siihen, etteivät ihmiset kuulu joukkoon.

– Ihmiset kääntyvät huumeiden puoleen turruttaakseen tunteensa. Kulttuurissamme on paljon odotuksia sen suhteen, mitä on olla amerikkalainen. Meidän pitäisi olla onnellisia, rikkaita, omistaa kivoja juttuja. Kun emme ole, se aiheuttaa traumaa ja yritämme saada ne tunteet pois, Aaron miettii.

Näin kävi myös hänelle itselleen.

Alkoholin jälkeen Aaronin ensimmäinen kokemus opioidien kanssa oli lukioikäisenä, kun hän löysi äitinsä lääkekaapista purkin Oxycontinia.

Aikuisena Aaron myös käytti heroiinia ja muita kipulääkkeitä.

– Sekoitin niitä kokaiiniin ja metamfetamiiniin, jotta sain tuplapöllyt, Aaron naurahtaa.

– En kokenut kuuluvani joukkoon. Kävin kotikoulua, kasvoi konservatiivisessa, uskonnollisessa perheessä. Lukiossa ja yliopistossa alkoholi ja huumeet antoivat minulle mahdollisuuden sopeutua joukkoon, olla "cool".

Aaron on myös homoseksuaali. Vanhemmille asiasta kertominen ei mennyt hyvin. Ongelmat pahenivat.

Aaron jatkoi juomista yliopiston läpi maisterintutkintoon asti. Silloin Aaron löysi myös kokaiinin, metamfetamiinin ja hallusinogeenit.

– Ei ole olemassa huumetta, jota en kokeillut. Yritin päästä eroon kivusta, kun en kuulunut perheeseeni enkä muuallekaan, Aaron muistelee.

Itsemurhayritys oli pohjakosketus

Myös kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivä Aaron kertoo, miten mielenterveysongelmat ja päihteet lopulta johtivat itsemurhayritykseen.

– Se oli pohja minulle, yritin lopettaa elämäni. Asiat olivat lähteneet käsistä, en nähnyt elämää ongelmien toisella puolen, Aaron pohtii jälkikäteen.

Aaron joutui psykiatriselle osastolle, mikä lopulta auttoi hänet kuiville, koska hän ei voinut juoda eikä käyttää huumeita siellä ollessaan. Raju kokemus käänsi lopulta elämän suunnan.

Aaron pääsi kuiville elokuun 19. päivä vuonna 2016.

Nykyään Aaronilla on paljon ystäviä, ja hän on hyvissä väleissä perheensä kanssa.

– Satutin perhettäni, mutta he ovat osoittaneet rakkautta ja olemme nyt väleissä, joita en aiemmin uskonut mahdolliseksi. Siskoni on yksi parhaista ystävistäni, Aaron kertoo kiitollisena.

Kesä ennen Aaronin pahinta pohjakosketusta vuonna 2016. New Orleans, Louisiana.

Oxycontin aloitti opioidikriisin

Jälkikäteen katsottuna huumeidenkäytön aikana vaikeinta oli kaikesta valehteleminen.

– Petin, vein rahaa, valehtelin, en tullut ystävieni häihin, Aaron listaa miettien, keitä kaikkia hän pahimpina aikoina satutti.

Aaron kuvaa, että ennen huumeidenkäytön lopettamista hän oli jatkuvasti peloissaan. Pelko sai hänet tekemään virheitä. Lopulta hän joutui vankilaan.

– Se oli hankalinta aikaa ollessani selvänä. Selvin päin oleminen vankilassa koronapandemian aikana oli todella haastavaa.

Opioidien kanssa Aaronin tarina on tyypillinen, hän otti Oxycontinia äitinsä lääkekaapista lukioikäisenä. Tämä oli Aaronin ensikosketus opioideihin.

Oxycontin on vahva reseptillä määrättävä opioidikipulääke, jonka vaikuttava aine on oksikodoni ja jota käytetään voimakkaan, pitkäaikaisen kivun hoitoon. Lääkkeen kehitti ja toi markkinoille yhdysvaltalainen Purdue Pharma, jonka harhaanjohtava markkinointi ja lääkkeen laaja väärinkäyttö liitetään keskeisesti Yhdysvaltojen opioidikriisin puhkeamiseen.

Oxystä fentanyyliin

Myös Kentuckyssä opioidikriisi sai alkunsa 1990-luvulla Oxycontinista. Kentucky on tunnettu hiili- ja metsäteollisuudesta ja siellä Oxycontinia määrättiin paljon fyysisen työn aiheuttamaan kipuun.

Ihmisiä jäi koukkuun ja kuoli tuhansia vuosittain. Samalla lääkeyhtiöt, etenkin Oxycontinin kehittänyt Purdue Pharma, tekivät rahaa.

Kun Oxycontinin saatavuus vaikeutui, siirryttiin kadulla heroiiniin. Heroiini on kuitenkin kallista ja se vaihtui halvempaan, 50 kertaa heroiinia voimakkaampaan fentanyyliin.

– Fentanyyliä on nykyään kaikessa, kokaiinissa ja metamfetamiinissa. Fentanyyliä sekoitetaan myös pillereihin, Aaron selittää.

Monet ihmiset kuolevat fentanyyliin, koska sitä on sekoitettu esimerkiksi tavallisiin rauhoittaviin. Monet siis ottavat fentanyyliä tietämättään.

Lisäksi fentanyyli on äärimmäisen koukuttava aine.

Voisiko opioidikriisi tapahtua myös Suomessa? Juttu jatkuu videon alla.

10:58 Haastattelussa päihdelääkäri Kaarlo Simojoki.

Lue myös: Hus käynnistää nuorten opioidikorvaushoidon

"Ihmiset eivät pääse hoitoon"

Presidentti Donald Trump ja hänen hallintonsa puhuvat paljon fentanyylistä ja sen vaarallisuudesta. Presidentti Trumpin läpiajama "One Big Beautiful Bill" tulee kuitenkin leikkaamaan Medicaid-terveysohjelmasta, joka vaikuttaa köyhien osavaltioiden, kuten Kentuckyn resursseihin.

– Minusta meillä Yhdysvalloissa, riippumatta siitä, kumpi puolue on vallassa, on lyhytnäköinen näkökulma siihen, mikä on mahdollista.

– Haemme vain lyhyen aikavälin ratkaisuja. Ja niillä on pitkäaikaiset seuraukset, kuten budjettileikkauksilla, Aaron miettii.

Aaron uskoo, että poliitikot välittävät siitä, että ihmiset kuolevat fentanyyliin, mutta eivät osaa korjata ongelmaa oikein.

– Olen kiitollinen siitä, että presidentti Trump lisää tietoisuutta fentanyylistä, mutta en tiedä, onko tämä lähestymistapa oikea, jos se tarkoittaa lyhyellä aikavälillä sitä, että ihmiset eivät pääse hoitoon.

Aaron tietää, että Kentuckyssä vaikutukset näkyvät jo kuntoutuskeskusten budjeteissa.

Aaron siskonsa ja hänen lastensa kanssa vuonna 2021, vankilasta pääsyn jälkeen.

Vaikein päivä oli todistaa kuolema

Hyviä päiviä töissä Aaronille ovat, kun joku sanoo, että haluaa tulla takaisin Recovery Café'hen ja viihtyy siellä.

– Tunnen kodittomia ihmisiä ja huumeidenkäyttäjiä, mutta he tulevat tänne joka päivä. He ovat kertoneet tulevansa, koska me olemme kuin perhe heille. Tämä on heidän olohuoneensa, Aaron sanoo.

– Ne ovat voittoja, kun joku tulee tänne jouluaattona ja muistelee viime joulua, kuinka mukava se oli, hän jatkaa.

Vaikka Aaron käytti itse pitkään päihteitä, tunnistaa hän omassa lähestymistavassaankin ongelmia.

– Muistan kerran, kun sanoin naiivisti Recovery Cafén jäsenelle, että ehkä keksimme ajan, jolloin voisit lopettaa juomisen. Hän sanoi minulle, että "vaimoni kuoli, olen koditon, tänään on seitsemän astetta pakkasta. Miksi en joisi kännejä?" Tunsin itseni typeräksi, Aaron muistelee.

Aaronille vaikein päivä töissä oli, kun addikti kuoli Recovery Cafén parkkipaikalle.

– En voi parantaa riippuvuutta. Ne ovat vaikeampia hetkiä, kun menetämme jonkun.

Eurooppalaisten tulee Aaronin mukaan ymmärtää Yhdysvaltojen opioidikriisistä, että Yhdysvallat on maa, jossa ei ole turvaverkkoja. Ihmiset tippuvat usein köyhyyteen ja muihin ongelmiin, jotka aiheuttavat päihdeongelmia.

– Jos ihmiset kokevat, että he eivät kuulu joukkoon, heillä ei ole terveydenhuoltoa tai taloudellisia resursseja, ihmiset voivat kääntyä huumeiden ja alkoholin puoleen. Täällä se näkyy fentanyylin ja kipulääkkeiden käyttönä, varmaan lääkeyhtiöiden takia, jotka totuttivat ihmiset vuosikymmenien ajan poistamaan kipua. Fyysistä ja henkistä.