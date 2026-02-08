Hämeenlinnassa sijaitsevasta vanhasta omakotitalosta lähti varkaiden mukaan myös esineitä, jotka eivät ole rahalla korvattavissa.

Airbnb-vuokraus meni karulla tavalla pieleen Hämeenlinnassa muutama viikko sitten, kun vieraat veivät vuokrauksen lopuksi talosta lähes kaiken, minkä irti saivat.

– He olivat järjestelmällisiä, taloaan Hämeenlinnassa vuokrannut Eero Saarman toteaa.

Kaikki vaikutti normaalilta

Pariskunta kertoi haluavansa tulla airbnb:n kautta Saarmanin yli 100-vuotiaaseen taloon minilomalle.

He kertoivat tulevansa toiselta paikkakunnalta viettämään muutaman yön Saarmanin talossa yhdessä.

Saarman on vuokrannut hieman alle vuoden ajan hirsitaloa Hämeenlinnassa, ja kaikki oli toistaiseksi sujunut hyvin aiempien vuokralaisten kanssa. Tarpeen vaatiessa lähellä asuva Saarmanin äiti oli auttanut vuokralaisten kanssa.

Kyseinen vuokraaja kertoi, että Saarmanin kohde on "juuri sellainen, mitä etsimme".

– Olemme rauhallisia ja huolellisia vieraita, ja tarkoituksena on vain nauttia lomasta ja ympäristöstä, MTV Uutisten näkemässä Saarmanin saamassa Airbnb-viestissä lukee.

Saarman ei nähnyt viestissä tai vuokraajan profiilissa mitään hälytysmerkkejä.

Pieniä hälytysmerkkejä alkoi tulla, kun asukkaat eivät olleet heti vuokrausajan alkaessa saapuneetkaan paikalle.

Saarmanin lähellä asuva äiti kuitenkin seuraavana päivänä näki valoa talon ikkunoissa, joten ongelma vaikutti ratkenneen, ja tilanne muutenkin normaalilta.

Lähtöpäivänä paljastui karu totuus

Kun vieraat olivat lähteneet huomattiin, että noin 7 500 euron arvoinen omaisuus joko lähti vieraiden mukaan teille tietämättömille tai vaurioitui.

– Kaikki arvoesineet ja astiat oli niin sanotusti siivottu pois. Kuulin myöhemmin, että pihalla oli ollut farmariauton lisäksi myös pakettiauto. Sinne tavaraa oli laitettu. He olivat järjestelmällisiä, Saarman toteaa.

Eniten Saarmania harmittaa rahalla korvaamattomat valaisimet sekä revolveritaulu.

Muun muassa tällainen valaisin vietiin talosta.

Ongelmaksi meinasi muodostua se, että Saarman ei ollut ottanut kuvia talosta. Hän tarvitsi kuvia varastetuista tavaroista korvaushakemusta varten. Airbnb-palvelu korvaa varastettuja tai vahingoitettuja tavaroita, jos vuokraaja pystyy osoittamaan tavaroiden arvon.

– Sain onneksi pyytämällä vanhoilta vuokralaisiltani joitain kuvia, joiden avulla pystyin arvioimaan, mitä tavaroita oli varastettu.

Myös poliisi tuli paikalle. Saarman kertoo, että poliisi oli onnistunut ottamaan paikalta näytteitä muun muassa huumeidenkäytöstä.

Hämeen poliisista vahvistetaan, että kuvatunlainen tapaus on heillä tutkinnassa.

Myös taulu, jonka sisällä on deaktivoitu vanha revolveri, vietiin.Eero Saarman

Saarman uskoo, että varkaat saadaan kiinni, mutta toinen asia on, saadaanko varastettuja ja korvaamattomia tavaroita koskaan takaisin.

Saarman ei aio kuitenkaan lopettaa vuokraustoimintaa, vaikka koki ikävän takaiskun.

– Mutta pitää tarkentaa omaa toimintaa.