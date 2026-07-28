Sami Pajari ei suostu ottamaan ennakkosuosikin viittaa tulevaan Suomen MM-ralliin.
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Edellisessä MM-rallissa Virossa uransa ensimmäisen kokonaiskilpailun voiton napannut suomalaiskuski nousi kertaheitolla tulevan kotikisan voittajasuosikiksi.
Aikaisemmilta vuosilta Pajarilla on vyöllään neljäs ja viides sija Jyväskylästä Rally1-autolla, mutta tälle vuodelle odotukset ovat hyvien suoritusten myötä nousseet. Pajari on napannut kuluneen kauden aikana jo kuusi palkintokorokesijoitusta yhdeksästä ajetusta osakilpailusta.
– No siis, kyllä minä sitä vähän pyörittelin, mutta en hirveästi ole vielä kuullut, että ennakkosuosikin viittaa olisi laitettu tänne päin. Kyllä mä luulen, että joku sitä vielä tulee pyörittelemään, Pajari naurahtaa.
Toyota-kuski itse kokee, että monella muullakin kuskilla on yhtä hyvät mahdollisuudet ajaa kilpailun voitosta.
– Äkkiä heittäisin, että ainakin seitsemän kaveria voi ajaa voitosta. Vaikea siitä on yhtä tiettyä nimetä.
– Kuten Virossakin nähtiin, voi olla, että jollain sattuu olemaan tosi hyvä päivä ja joku voi olla todella, todella kovassa vauhdissa, vaikkei sitä etukäteen edes tajuttaisi.