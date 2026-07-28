



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Sami Pajari ei pidä itseään ennakkosuosikkina Suomen MM-ralliin | MTV Uutiset



Urheilu MM-Ralli Etusivu Aikataulu ja tulokset MM-pisteet Valmistajien MM-pisteet Sami Pajari torjuu ennakkosuosikin paineet – katseet kohti huimaa tavoitetta 1:24 Se on siinä! Sami Pajarille uran ensimmäinen voitto Julkaistu 19 minuuttia sitten JONI VAINIO Sami Pajari ei suostu ottamaan ennakkosuosikin viittaa tulevaan Suomen MM-ralliin. Lue myös: Kommentti: Sebastien Ogier tekee sen taas – kutkuttava paljastus herättää ison kysymyksen Lue myös: Jari-Matti Latvala perusteli uutta ratkaisua Toyotassaan: ”Kankkusen Juha sanoi…” Edellisessä MM-rallissa Virossa uransa ensimmäisen kokonaiskilpailun voiton napannut suomalaiskuski nousi kertaheitolla tulevan kotikisan voittajasuosikiksi. Aikaisemmilta vuosilta Pajarilla on vyöllään neljäs ja viides sija Jyväskylästä Rally1-autolla, mutta tälle vuodelle odotukset ovat hyvien suoritusten myötä nousseet. Pajari on napannut kuluneen kauden aikana jo kuusi palkintokorokesijoitusta yhdeksästä ajetusta osakilpailusta. – No siis, kyllä minä sitä vähän pyörittelin, mutta en hirveästi ole vielä kuullut, että ennakkosuosikin viittaa olisi laitettu tänne päin. Kyllä mä luulen, että joku sitä vielä tulee pyörittelemään, Pajari naurahtaa. Toyota-kuski itse kokee, että monella muullakin kuskilla on yhtä hyvät mahdollisuudet ajaa kilpailun voitosta. – Äkkiä heittäisin, että ainakin seitsemän kaveria voi ajaa voitosta. Vaikea siitä on yhtä tiettyä nimetä. – Kuten Virossakin nähtiin, voi olla, että jollain sattuu olemaan tosi hyvä päivä ja joku voi olla todella, todella kovassa vauhdissa, vaikkei sitä etukäteen edes tajuttaisi.

Nyt kun alla on kauan kaivattu uran ensimmäinen voitto, Pajari toteaa suoraan, että vähempi ei enää tyydytä.

– No ei. Periaatteessahan se menee niin, että meilläkin oli pitkään tavoitteena päästä Rally1-autoon. Sitten haluttiin ensimmäinen palkintokorokesijoitus ja sen jälkeen ensimmäinen voitto.

– Jos näin ajattelee, niin maailmanmestaruus on enää ainoa, mikä sieltä vyöltä puuttuu. Kyllä niitä katseita pitää pikkuhiljaa kääntää siihen suuntaan.