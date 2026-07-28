Poliisi uskoo miehen ampuneen Sara Gilsonin.

Somevaikuttaja Sara Gilson, 43, ja hänen ex-kumppaninsa Shawn Duffey, 48, löydettiin kuolleina 23. heinäkuuta. Oklahoman Owassonin poliisi uskoo Duffeyn ampuneen Gilsonin ja itsensä, kertoo People-lehti.

Gilson osallistui 11. heinäkuuta Tiktok-trendiin, jossa istutaan tuolille ja esitetään olevansa dokumentissa.

– Valmistaudun Netflixin dokumenttiin tulevasta ex-miehestäni, jonka sain juuri tietää olevan pedofiili, hän kirjoittaa videolla.

Videon tekstikenttään hän oli lisännyt toivonsa, että tämä olisi vitsi.

Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Päivää ennen videon julkaisua nainen oli hakenut lähestymiskieltoa alaikäisen tyttärensä puolesta. Hänen 15-vuotias tyttärensä pelasi Duffeyn valmentamassa nuorten koripallojoukkueessa.

Tytön äiti väitti, että Duffey suuteli ja koski hänen tytärtään. Toinen valmentaja näki tapahtuman. Tyttö oli kertonut äidilleen, että Duffey oli lähettänyt hänelle myös viestejä, kutsunut hotellihuoneeseensa sekä tarjonnut rahaa "pitääkseen hänet hiljaisena". Asiasta kertoo The Oklahoman -julkaisu.

Myös Gilson oli hakenut kiireellistä suojelua Duffeyta vastaan. Hän väitti 10. heinäkuuta jättämässä hakemuksessaan, että miehellä oli ase ja hän oli uhannut itsemurhalla. Mies oli paennut paikalta.

Duffey määrättiin poistumaan välittömästi kodistaan ja pysymään 100 jalan eli yli 90 metrin päässä Gilsonista.

12 päivän päästä hätäkeskus oli saanut puhelun, jonka taustalla oli kuulunut naisen huutoa ja laukaus. Toinen puhelu tuli naapurin kotoa.