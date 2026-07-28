Japanissa on sattunut maanjäristys, kertoo uutistoimisto Reuters.
Paikallinen ilmatieteen laitos kertoo, että tiistaina Kumamoton prefektuuria ravisteli maanjäristys, joka alustavien tietojen mukaan oli voimakkuudeltaan 7,1 magnitudia.
Järistyksen jälkeen on annettu tsunamivaroitus.
Maanjäristyksistä on varoitettu Kumamoton, Nagasakin, Kagoshiman, Fukuokan, Sagan, Oitan ja Miyazakin prefektuureissa. Ne kaikki sijaitsevat eteläisellä Kyushun saarella, Reuters kertoo.
Amerikkalaisen tsunamivaroituskeskuksen mukaan esimerkiksi Havaijilla ei ole Japanin maanjäristyksestä johtuen tsunamivaaraa.
Järistys saavutti lisäksi Japanin omalla Shindo-asteikolla voimakkuustason 7. Tämä on asteikon korkein mahdollinen taso.
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