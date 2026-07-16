Vanhoja lääkkeitä käyttänyt tullimies ei osannut enää lähteä liikkeelle Tullin manuaaliautolla.

Tullin virkamies kärähti lääkkeistä, joita käytti reseptin vanhennuttua. Seurauksena olivat kovat sakot.

Tapaus sattui viime maaliskuussa Tampereella.

Rauhoittavia lääkkeitä syönyt mies oli ajanut Tullin auton sen toimipisteestä paikalliselle Citymarketille.

Päihtymys paljastui miehen soitettua virkaveljiään auttamaan auton saamiseksi liikkeelle, kun ei onnistunut enää ajoon lähtemään. Syyttäjän mukaan syynä oli miehen nauttiman diatsepaamin aiheuttama lääkepäihtymys.

Ei saanut manuaalivaihteista autoa liikkeelle

Miehen esimies kertoi, että mies oli jo aamulla ollut poissaolevan oloinen ja lähtenyt aamupäivällä jonnekin autolla. Iltapäivällä hän soitti ja pyysi tuomaan auton vara-avaimen.

Citymarketille päästyään esimies havaitsi, että mies oli sisällä autossa mutta ei saanut sitä käyntiin. Kyseessä oli manuaalivaihteinen auto, ja mies painoi vääriä polkimia.

Esimies kiinnitti huomiota miehen päihtyneeseen olemukseen, johon kuului huojuminen ja käsien tärinä. Hän kuvaili miehen kävelleen hermostuneena ympäri autoa ja puhuneen sekavia silmät lasittuneina.

Miehen ajokunnon tarkastamiseksi paikalle kutsuttiin poliisi.