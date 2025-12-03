Nainen tunnusti vieneensä vastaanottokeskuksen rahoja eri tavoin monien kymmenien tuhansien eurojen edestä.
Lieksan vastaanottokeskuksen yksikön johtaja kavalsi kymmeniä tuhansia euroja vastaanottokeskuksen varoja.
Rikokset tapahtuivat vuosina 2023–2024.
Nainen oli vienyt vastaanottokeskuksen lukitusta kassakaapista yli 75 000 euroa käteistä rahaa ja maksanut Kotokunta-yhtiön varoista itselleen polttoaineita noin 2322 eurolla, lahjakortteja 235 eurolla ja lisäksi vähäisen määrän elintarvikkeita.
Näiden lisäksi nainen oli huijannut työnantajansa maksamaan itselleen perusteettomia kilometrikorvauksia yhteensä hieman yli 8510 euroa.
Oikeus piti törkeänä
Oikeus piti tekoa törkeänä paitsi viedyn rahamäärän vuoksi, myös sen takia, että nainen oli vastaanottokeskuksen yksikön johtajana käyttänyt erityisen vastuullista asemaansa hyväkseen.
Vuonna 1990 syntynyt Jenni Jasmina Tolvanen tuomittiin petoksesta ja törkeästä kavalluksesta seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Nainen oli kiinni jäätyään jo varhaisessa vaiheessa tunnustanut rikoksensa, minkä takia tuomiota lievennettiin.
Hänet määrättiin korvaamaan Kotokunta-yhtiölle vajaat 84 000 euroa taloudellisesta vahingosta. Nainen kertoi oikeudessa yrittäneensä jo maksaa viemiään rahoja takaisin.