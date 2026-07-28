Laitahyökkääjä Teemu Turunen palaa kasvattajaseuransa Jokerien paitaan.

Turunen, 30, on tehnyt SM-liigaan palaavan Jokerien kanssa kolmevuotisen sopimuksen. Hän purki sopimuksensa ruotsalaisseura Örebron kanssa viime viikolla.

– Kesän aikana tuli ikävä sairaustapaus lähipiirissä, joten perheenä päätettiin, että nyt on paras palata Helsinkiin ja kotiin, Turunen taustoittaa ratkaisuaan.

Turunen teki viime kaudella 29 SHL-ottelussa Örebron paidassa 7+7=14 pistettä. Sitä ennen hän pelasi Oulun Kärpissä kolme kautta, joista parhaalla vuosina 2023–24 Turunen nakutti 30+27=57 pistettä.

Jokereissa Turunen on pelannut viimeksi KHL:ssä kaudella 2021–22, jonka kesken hän siirtyi loppukaudeksi HIFK:hon.

Lisäksi Jokerit tiedotti samassa yhteydessä puolustajien Matthew Caiton ja Oliver Larsenin siirrosta. Yhdysvaltalainen Caiton pelasi kuusi edellistä kautta Leksandissa. 32-vuotias Caito palkittiin SM-liigakaudella 2019–20 sarjan parhaaksi puolustajaksi KooKoon paidassa.

Oliver Larsen on edustanut Liigassa Jukureita, KalPaa ja HIFK:ta. Hän on tehnyt 240 runkosarjaottelussa 16+88=104 tehopistettä.

– Meillä on ollut jo pidempään etsinnässä vahvistuksia puolustukseen, ja halusimme katsoa kärsivällisesti pelaajamarkkinat. Myös Olli Juolevin valitettava loukkaantuminen muutti ensi kauden suunnitelmiamme. Kärsivällisyys kuitenkin kannatti, ja saimme kaksi juuri meille sopivaa laadukasta pakkia, Jokerien urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki kommentoi.