Meteorologi Pekka Poudan mukaan viileä ennuste ei tarkoita huonoa kesäsäätä.

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen ECMWF:n tuore kuukausiennuste ennakoi Suomeen tavanomaista viileämpää säätä elokuun alkuun.

Meteorologi Pekka Poudan mukaan viileästä ennusteesta huolimatta elokuun alkuun voi mahtua aurinkoisia ja jopa kesäisen lämpimiä päiviä etenkin maan eteläosissa.

Kuukausiennuste kuvaa keskilämpötilojen poikkeamaa tavanomaisesta, jolloin myös viileät yöt vaikuttavat kokonaiskuvaan.

– Se voi johtua siitä, että yöt ovat kylmiä ja päivät aurinkoisia ja kesäisiä.

Ensi viikon alkupuolella lämpötilat kohoavat kesäisiin lukemiin etenkin maan etelä- ja keskiosissa. Lapissakin lämpötila voi nousta lähelle 20 astetta.

– Ei välttämättä mikään surkea lomaviikko.

Kypsyvä viljapelto pilvisen taivaan alla Juuassa.Heikki Turunen

Kohtalaisen kuivaa

Poudan mukaan elokuun alku näyttää myös sateiden osalta melko kuivalta.

– Tavallista enemmän olisi länsivirtausta, joka olisi kohtalaisen kuivaa. Keskimääräistä vähän sateisempaa olisi ehkä aivan Pohjois-Lapissa.

– Ihan hyvältä elokuun alku näyttäisi minusta.

Ensi viikon jälkeen ennusteen epävarmuus kasvaa, mutta Pouta ei pidä todennäköisenä, että Suomeen olisi enää tulossa pitkää ja tukalaa hellejaksoa.

– Vaikuttaa siltä, että sitä ei tule.