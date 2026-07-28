Seattlen ruokafestivaaleilla tapahtuneesta ampumisesta on tullut esille uusia yksityiskohtia.
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Poliisin mukaan viikonloppuna Seattlessa järjestetyllä ruokafestivaalilla tapahtuneessa ampumisessa oli osallisena ainakin kolme epäiltyä, kertoo uutistoimisto AP. Yksi heistä oli niiden joukossa, jotka kuolivat väkivallanteossa.
Seattleen nuorisotuomioistuimeen jätetyssä asiakirjassa poliisi kertoi uskovansa, että ampujia oli ainakin kolme: 15-vuotias, joka pidätettiin tapaukseen liittyen, hänen tuttavansa, joka kuoli tapahtumapaikalla sekä "ainakin yksi muu tuntematon epäilty".
Ampuminen tapahtui lähellä kaupungin tunnettua Space Needle -näkötornia.
Viranomaiset olivat aiemmin sanoneet uskovansa, että ampujia oli kaksi. Asiakirjan mukaan 15-vuotias luopui maanantaina ensiesiintymisestään oikeudessa.
Poliisi: Ampumisella ehkä yhteys jengeihin
Seattlen poliisilaitoksen tutkinnasta vastaava apulaispoliisipäällikkö Nicole Powell kertoi maanantai-iltapäivän tiedotustilaisuudessa, että tutkijat uskovat ampumisen voineen liittyä jengeihin: kaksi ryhmää ampui toisiaan kohti. Kuollut ampuja oli 19-vuotias.