Saako sitruunasta oikeasti puristettua mehua ulos näin helposti? Jere testasi Tiktok-kikan.
Saako sitruunasta puristettua mehua ulos ilman, että sitruunaa edes leikkaa veitsellä? Hitiksi nousseen Tiktok-niksin perusteella pelkkä reiän tökkääminen tiettyyn kohtaan hedelmässä riittää mehujen ulos saamiseen.
Toimittajamme Jere Silfsten testasi hittikikkaa ja lopputulos yllätti.
– Mitä ihmettä!? Jere hämmästeli kikkaa kokeiltuaan.
Katso videolta, miten hämmästyttävä sitruunakikka toimii.
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran maaliskuussa 2024.