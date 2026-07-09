Kuukauden ikäinen, hengenvaarallisesti nälkiintynyt vauva saatiin pelastettua vasta poliisin avustuksella sairaalahoitoon. Taustalla vaikutti usko vaihtoehtohoitoihin.

Erikoinen tapaus sattui vuoden 2022 lopulla Turussa.

Vaihtoehtohoitajana toimiva kummitäti sai alipainoisen pikkuvauvan äidin uskomaan, että uni on lapselle tärkeämpää kuin ruoka. Hengenvaarallisesti aliravittu tyttövauva haettiin lopulta poliisin avulla sairaalaan.

Vauvan synnytys oli vaikea, minkä seurauksena sekä äiti että lapsi joutuivat tehohoitoon.

Vastasyntynyttä hoidettiin teho-osastolla kaksi viikkoa. Vauva pääsi lopulta kotiutumaan syömisvaikeuksien takia nenämahaletkun kanssa.

Sairaala ohjeisti vanhempia syöttämään vastasyntynyttä neljän tunnin välein myös yöaikaan. Oli tärkeää, että jos lapsi ei jaksaisi syödä itse kaikkea maitoa, loppuosa ravinnosta annettaisiin hänelle nenämahaletkun kautta.

Vanhemmat kertoivat toimivansa kotona ohjeiden mukaan. Vauvan paino kuitenkin laski ja painokontrollissa vanhemmille painotettiin, miten ensisijaisen tärkeää syöttövälin noudattaminen oli.

Seuraavassa painokontrollissa vauvan paino oli edelleen laskenut. Koska vanhemmat kertoivat noudattavansa ohjeita, lapsella alettiin epäillä erilaisia sairauksia.

Uuden painokontrollin tuoreet vanhemmat peruivat ja sairaala joutui vaatimaan vanhempia tuomaan lapsensa kontrolliin. Lapsen paino oli edelleen laskusuunnassa ja tilanne jo hengenvaarallinen.

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Vartija apuun

Lapsi otettiin vanhempien vastusteluista huolimatta osastohoitoon.

Jyrkän rokotevastainen äiti vastusti elintärkeiden ravintoaineiden antamista lapselle suonensisäisesti ja salli niistä vain yhden. Osa voitiin kuitenkin antaa vauvalle suun kautta.

Äiti kertoi myöhemmin saaneensa ohjeet lapsen kummitädiltä, jonka mukaan lapsen sydän olisi voinut pysähtyä suonensisäisen hoidon seurauksena.

Vuorokaudessa vauva virkistyi silminnähden ja hänen laboratorioarvonsa parantuivat merkittävästi. Vanhemmat pääsivät lähtemään vauvan kanssa kotiin sillä ehdolla, että sitoutuivat noudattamaan neljän tunnin syöttöväliä.

Seuraavaan painokontrolliin äiti toi pikkuvauvan kummitädin kanssa. Kuukauden ikäisen vauvan paino oli jälleen lähtenyt laskuun ja vauva oli hengenvaarallisen nälkiintynyt.

Sairaalassa todettiin, ettei äiti ollut syöttänyt lasta niin tiheästi kuin lääkäri oli ohjeistanut. Äiti kyseenalaisti lapselle tehtävät verikokeet ja kieltäytyi jättämästä vauvaa tämän ehdottomasti tarvitsemaan osastohoitoon.

Kummitäti huusi lääkärille kovaäänisesti ja tuohtuneena vastustaen lääkärin määräyksiä ja hoitoa. Tilanne eskaloitui niin, että paikalle jouduttiin kutsumaan vartija turvaamaan hoitohenkilökuntaa.

Linnoittautui taloon

Lääkäri kertoi naisille, ettei vanhemmalla ole oikeutta kieltää lapseltaan hengen ja terveyden vaatimaa välttämätöntä hoitoa. Hoitohenkilökunnan estelyistä huolimatta kaksikko poistui kuitenkin sairaalasta lapsi mukanaan.

Naiset veivät pikkuvauvan piiloon viranomaisilta kummitädin talolle, joka sijaitsi toisessa kunnassa. Kun lastensuojeluviranomaiset löysivät heidät poliisin avustuksella, vihainen kummitäti kiisti heille, että nainen vauvoineen olisi hänen talossaan.

Kummitäti soitti jopa hätäkeskukseen saadakseen poliisin ja sosiaaliviranomaiset pois pihaltaan. Myöskään äiti ei suostunut kertomaan olinpaikkaansa puhelimessa viranomaisille.

Lopulta vauvan isä saapui paikalle, ja äiti suostui hänen pyynnöstään tulemaan ulos talosta. Linnoittautuminen taloon kesti puolitoista tuntia.

Vauva kuljetettiin sairaalahoitoon hengenvaarallisesti nälkiintyneenä. Vauva oli erittäin unelias, kalpea ja kuivunut.

Vauvan äiti pani edelleen hanttiin vauvalle tehtäville mittaus- ja tutkimustoimenpiteille.

Korjaava uni

Asia eteni oikeuteen, jossa molempia naisia epäiltiin kuukauden ikäisen tyttövauvan törkeästä pahoinpitelystä.

Oikeudessa äiti kertoi olleensa vaikean synnytyksen jälkeen fyysisesti huonossa kunnossa ja voipunut myös henkisesti. Hänellä oli paljon muistiaukkoja noilta ajoilta.

Äiti kertoi kuunnelleensa vauvan hoitoon liittyvissä asioissa paljon ystäväänsä, joka oli lapsen kummitäti.

Kummitäti turvautui itse elämässään ja omien lastensa hoidossa vaihtoehtohoitoihin. Hän kertoi toimivansa diplomihomeopaattina ja bioresonanssiterapeuttina. Sairaanhoito-opistoa hän kertoi käyneensä kolme vuotta, ennen kuin alkoi turvautua perinteisen lääketieteen ulkopuolisiin hoitomuotoihin.

Kummitädin mukaan tiheää syöttämistä tärkeämpää oli, että traumaattisen synnytyksen kokenut vauva saa nukkua yöt rauhassa ilman syöttöherätyksiä, koska keho korjaa itseään unessa. Oikeudelle kummitäti kertoi, että pystyi kokemuksensa perusteella toteamaan, ettei vauva ollut lääkärien väittämällä tavalla hengenvaarassa.

Äiti kertoi oikeudelle pelänneensä sairaalan lastenlääkäriä, mistä syystä hän oli ottanut kummitädin mukaan vauvan painokontrollikäynnille. Naiset olivat yhdessä päättäneet etukäteen, ettei vauvaa jätettäisi äidin kokemuksen mukaan uhkaavasti käyttäytyneelle lääkärille.

Äidin mukaan kummitäti oli kannustanut häntä viemään vauvan pois sairaalasta.

Kotona kummitäti yritti kertomuksensa mukaan hankkia vauvalle aikaa joltakin toiselta lääkäriltä, mutta sitten poliisi ajoi pihaan.

Lääkärit olivat oikeassa

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi 43-vuotiaan äidin ja 53-vuotiaan kummitädin pikkuvauvan törkeästä pahoinpitelystä 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen.

Käräjäoikeuden mukaan kummallakaan naisista ei ollut sellaista lääketieteellistä koulutusta, jonka perusteella he olisivat voineet arvioida vauvan tilaa toisin kuin lääkärit.

Käräjäoikeuden mukaan vauva pelastui vakavammilta seurauksilta vain hoitohenkilökunnan, lääkäreiden, sosiaaliviranomaisten ja poliisin suorittamalla kiireellisellä huostaanotolla, jonka ansiosta vauva saatiin sairaalahoitoon. Jos hän ei olisi saanut hoitoa, tilanne olisi voinut johtaa pysyvään vammautumiseen tai kuolemaan.

Käräjäoikeus määräsi naiset maksamaan vauvalle tuhat euroa kärsimyskorvauksia.

Naiset valittivat ratkaisusta hovioikeuteen ja kiistivät yhä rikoksen.

Hovi lievensi tuomioita

Turun hovioikeus katsoi, että vauvan äiti syyllistyi törkeään pahoinpitelyyn, koska laiminlöi noudattaa sairaalan ohjeita ja antaa lapselle riittävästi ravintoa. Lisäksi hän esti lapsen tutkimisen ja hoitotoimenpiteet sekä vei hengenvaarallisesti aliravitun lapsen pois sairaalasta.

Turun hovioikeus kuitenkin katsoi rangaistusta alentavina seikkoina äidin väsymyksen, uupumuksen ja kummitädin neuvojen sekä mielipiteiden vaikutuksen hänen toimintaansa.

Hovioikeus tuomitsi 43-vuotiaan äidin vauvansa törkeästä pahoinpitelystä vuoden ja kahden kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Tyttövauvan 53-vuotias kummitäti sai vaaran aiheuttamisesta vuoden ehdollista vankeutta. Hovioikeus piti kummitädin syyllisyyttä suurena, tämän toimintaa määrätietoisena ja tekoa lajissaan moitittavana.