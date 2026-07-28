Jalkapallolegenda Zinedine Zidane on Ranskan miesten maajoukkueen uusi päävalmentaja.
Zidane, 54, seuraa tehtävässä MM-kisoihin 14 vuoden pestinsä päättänyttä Didier Deschampsia. Hänen sopimuksensa ulottuu vuoden 2030 MM-kisoihin saakka.
Pelaajana Zidane puki vuosina 1994–2006 Ranskan maajoukkuepaidan päälleen kaikkiaan 108 A-maaottelussa. Hän oli avainroolissa voittamassa maan ensimmäistä maailmanmestaruutta vuonna 1998 ja Euroopan mestaruutta kesällä 2000.
Seurajoukkuetasolla Zidane valmensi Real Madridin kahteen Espanjan mestaruuteen ja kolmeen Mestarien liigan voittoon.
Ranska jäi kesän MM-kisoissa neljänneksi koettuaan välierissä tappion Espanjalle ja pronssiottelussa Englannille.