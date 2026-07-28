Maastohiihtouransa viime kauteen lopettanut Perttu Hyvärinen on opetellut nauttimaan uudesta elämäntilanteesta. Takana on myös ensimmäinen kesäloma vuosikausiin.

Hyvärinen hyvästeli kilpaladut huhtikuussa Inarin SM-kisojen 50 kilometrillä. Reilua kuukautta aiemmin hän oli hiihtänyt Salpausselällä uransa viimeisen, 158. startin maailmancupissa.

Toistakymmentä vuotta jatkunut ura maailman huipulla vaati myös veronsa. Maastohiihto on yhä Suomessa yksi seuratuimmista urheilumuodoista.

– Huippu-urheilu on ollut minulle sitä, että olen voinut lukea maanantaina lehdestä sen, miten olen viikonloppuna töistäni suoriutunut. Koen kaikki ne tunteet, pettymykset ja onnistumiset itse, mutta saan sitä myös ulkoapäin.

Hyvärinen oli tiistaina Huomenta Suomessa keskustelemassa mielenterveysasioista. Hänen kotiseudullaan Pohjois-Savossa on kesäkuussa julkaistun Kansallisen terveysindeksin mukaan muuta maata enemmän sairastavuutta ja erityisesti mielenterveyteen liittyviä ongelmia.

– On tosi tärkeää, että näistä puhutaan. Tämä on iso ja harmillinen asia, mutta kun siitä keskustellaan, niin aina mennään parempaan suuntaan.

Urheilu-urallaan Hyvärinen kävi läpi monenlaisia tunteita, tilanteita ja ajatuksia.

– Huippu-urheilu on nuoren ihmisen elämää. Siihen liittyvät herkkyysvuodet, ja siinä painitaan oman itsensä kanssa. Se valtava paine haastaa – ja se hektisyys. Ollaan paljon reissussa. Kaiken siihen kuuluvan vastapainoksi tarvitaan helppoutta. Lähipiirin merkitys on valtava. Ja avoimet keskustelut, vertaistuki; vaikeista asioista keskusteleminen helpottaa. Pieni avain on siinä, että pystyy toiselta kysymään, mitä kuuluu. Sen vaikutus on tosi iso.

– Ja kun ura päättyy, edessä ovat uudet haasteet, paljon erilaisten asioiden oppimista, normaaliin elämään kiinni pääsemistä ja sen kanssa painimista.

Pitkään äärimmäisen kurinalaista elämää elänyt ex-urheilija on nyt päässyt viettämään ensimmäisen kesälomansa moneen vuoteen.