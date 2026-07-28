Moskovan alueelle suunnattiin viime yönä yli 390 droonia.

Moskovaan maanantain ja tiistain välisenä yönä kohdistunut drooni-isku oli yksi suurimmista kahteen vuoteen, kertoo venäläinen uutistoimisto TASS Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin antamiin tietoihin perustuvien laskelmiensa pohjalta.

Pormestarin mukaan Moskovan alueelle suunnattiin yli 390 droonia maanantai-illan ja tiistai-aamun välillä.

– Ilmatorjuntajoukot tuhosivat suurimman osan jo kaukana lähestymisreiteillä, ja 81 vihollisdroonia tuhottiin Moskovan lähestymisalueella, pormestari kirjoitti Telegramissa.

Pääkaupunkiin kohdistunut kaikkien aikojen suurin drooni-isku tapahtui heinäkuun 6. päivän illan ja 7. päivän aamun välillä.

Tuolloin Sobjanin kertoi ilmatorjunnan pudottaneen yli 430 droonia, joista 36 tuhottiin Moskovan lähistöllä.

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Lisäksi 19. heinäkuuta illan ja 20. heinäkuuta aamun välillä Moskovan seutua kohti lensi yli 400 vihollisen droonia. Suurin osa niistä torjuttiin kaukana lähestymisalueilla, ja 85 droonia tuhottiin kaupungin läheisyydessä.

Pormestari Sobjanin kertoi myös, että 17. heinäkuuta iltayhdeksän ja 18. heinäkuuta varhaisen aamun välillä Moskovan seutua kohti lensi yli 370 droonia. Hän totesi, että ilmatorjuntajoukot torjuivat suurimman osan kaukana lähestymisalueilla, ja 64 vihollisen droonia tuhottiin Moskovan lähestymisreitillä.