Työntekijä kieltäytyi luovuttamasta työnantajalleen tietojärjestelmän pääkäyttäjätunnuksia ja ohjelmiston lähdekoodia. Oikeus tuomitsi hänet datavahingonteosta.

Mies toimi kahden yrityksen työntekijänä ja niiden tietojärjestelmien pääkäyttäjänä.

Kun työnantaja päätti alkaa kehittää yrityksen ohjelmistoa kaupalliseksi, mies vastusti tätä. Hän päätti panna kapuloita rattaisiin estämällä työnantajaansa pääsemästä ohjelmiston lähdekoodiin käsiksi.

Yritys A omisti käyttäjätunnukset ja ohjelmiston lähdekoodin, yritys B taas käytti ohjelmistoa liiketoiminnassaan.

Yritykset eivät päässeet kehittämään ohjelmistoa tai hallinnoimaan käyttöjärjestelmiään. Miehen toiminta haittasi molempien yhtiöiden liiketoimintaa merkittävästi.

Useat henkilöt pyysivät pääkäyttäjätunnuksia ja lähdekoodia mieheltä sekä kirjallisesti että suullisesti. Mies ei niitä luovuttanut.

Työnantaja antoi miehelle ensin varoituksen ja lopulta irtisanoi tämän.

Reipas lasku

Työnantaja joutui lopulta murtautumaan kassakaappiin, jossa pääkäyttäjätunnuksia säilytettiin. Niiden avulla piti olla pääsy palvelimeen, jossa ohjelmiston lähdekoodi sijaitsi.

Asiantuntijatkaan eivät löytäneet ohjelmiston lähdekoodia palvelimelta.

Oikeudessa mies kertoi auttaneensa yrityksiä niiden pulmissa vielä työsuhteensa päättymisen jälkeen. Tämä olikin totta, mies vastaili aktiivisesti sähköpostiviesteihin, mutta pyydettyjä tietoja hän ei yrityksille luovuttanut.

Oikeuden mukaan mies syyllistyi datavahingontekoon. Oikeus katsoi, että miehellä oli työsopimukseen perustuva erityinen oikeudellinen velvollisuus antaa työnantajalleen tiedot työsuhteensa aikana.