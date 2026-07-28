Kalle Rovanperä ja Jonne Halttunen ajavat näytösajon Suomen MM-rallissa.

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Viime kauteen yhteisen kilpauransa päättäneet Rovanperä ja Halttunen nähdään torstaina Harjun yleisöerikoiskokeella. Kaksikko ajaa legendaarisen pätkän läpi Halttusen Toyota Corolla GT AE86:lla. Rovanperä toimii tuttuun tapaan kuljettajana ja Halttunen kartturina.

Perjantai-illan toisen vedon yhteydessä Halttunen ajaa pätkän läpi yksinään.

Vuosina 2017–2025 yhdessä kilpailleet Rovanperä ja Halttunen saavuttivat MM-sarjassa yhteensä 18 osakilpailuvoittoa ja 30 palkintokorokesijoitusta sekä kaksi maailmanmestaruutta vuosina 2022 ja 2023.

Viime vuonna Rovanperä ja Halttunen juhlivat ensimmäistä kertaa urallaan Suomen MM-rallin voittoa.

Rovanperä ja Halttunen ajavat Harjun yleisöpätkän läpi tällä Halttusen omistamalla Toyota Corolla GT AE86:lla.Taneli Niinimäki / AKK