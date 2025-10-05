Noora Hautakangas kruunattiin Suomen kauneimmaksi vuonna 2007. Tuolla tittelillä oli kova hinta.

Yrittäjän ja vuoden 2007 Miss Suomen Noora Hautakankaan tarina koottiin yksien kansien väliin, ja syyskuussa päivänvalon näki Johanna Elomaan kirjoittama teos Noora Hautakangas – huijarisyndroomasta huolimatta.

Kirjassa Hautakangas muun muassa kertaa kipeitä muistojaan missivuodeltaan. Hän valotti kokemuksiaan sunnuntaiaamuna Huomenta Suomen haastattelussa.

Nuorempana kehostaan epävarmuutta tuntenut Hautakangas ei ole itsekään täysin varma, miten uskalsi aikoinaan lähteä mukaan missimittelöön.

– Jollakin tavalla olen aina mennyt tosi isoja epävarmuuksia ja ahdistaviakin asioita kohti. Se koko kilpailuun lähteminen oli minulle todella extempore. Halusin haastaa itseäni tosi paljon. Varmaan pohjalla on ollut epävarmuutta ja olen halunnut todistaa itselleni, että pystyn tähän, olen hyvä ja riittävä, hän pohti.

Hautakangas sai kilpailusta kotiinviemisiksi kaikkein kirkkaimman kruunun, mutta sillä oli hintansa. Suomen kauneimmaksi kruunaaminen romuttikin lopulta hänen itsetuntonsa.

– Se lähti oikeastaan heti finaalia seuranneesta aamusta, kun näin ensimmäiset otsikot, että mitä mieltä media ja kansa minusta olivat. 73 prosenttia oli sitä mieltä, että väärä missi voitti, hän muisteli.

Aluksi Hautakangas yritti suhtautua otsikoihin välinpitämättömästi. Siinsihän edessä kuitenkin odotettu ja toivottu missivuosi, jonka aikana Hautakangas toivoi saavansa paljon työkeikkoja ja ihmisten tukea, pääsevänsä edustamaan ja kantamaan kruunuaan ylpeydellä.

Kaikki ei kuitenkaan mennyt kuten Hautakangas toivoi.

– Minua ei kutsuttu tilaisuuksiin, minusta ei kirjoitettu juttuja ja kalenterini huusi aika pitkälti tyhjyyttä.

Epävarmuus omista kyvyistä alkoi nostaa päätään missivuoden aikana ja jatkui sen jälkeenkin. Hautakangas alkoi kyseenalaistaa, miksi hänet oli valittu Miss Suomeksi. Olivatko tuomarit tehneet oikeasti väärän valinnan?

– Äitini kertoi minun sanoneen jossain kohtaa missivuoteni aikana, että luovun kruunustani. Että en ole riittävän hyvä eikä kukaan tykkää minusta, en ole sopiva Miss Suomeksi, Hautakangas kertoi.

8:03 Noora Hautakangas tavoittelee unelmiaan huijarisyndroomasta huolimatta