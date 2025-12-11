Sunneva Sjögren ilmoitti selkeästi liikuttuneena Sarah Dzafcen Miss Suomi -tehtävän päättymisestä rasismikohun seurauksena.
Miss Suomi -organisaatio piti tiedotustilaisuuden torstaina 11. joulukuuta, jossa se ilmoitti hallitsevan vuoden 2025 Miss Suomen Sarah Dzafcen menettävän kruununsa rasismikohun seurauksena.
Kilpailun toiminnanjohtaja Sunneva Sjögren aloitti tilaisuuden puheenvuorollaan. Sjögren oli selkeästi liikuttunut puhuessaan.
– Tämä titteli on edustanut suomalaisia arvoja, kuten kunnioitus, yhdenvertaisuus, vastuullisuus ja ihmisarvo. Nämä arvot eivät ole meille vain sanoja, vaan ne ovat koko toimintamme ydin.
Sjögren korosti Miss Suomen tittelin olevan luottamustehtävä, jossa edustetaan Suomea sekä suomalaisia koko maailmalle.
– Viime päivien tapahtumat ovat aiheuttaneet syvää loukkaantumista, pettymystä ja huolta Suomessa ja kansainvälisesti, täysin ymmärrettävästi. Hallitsevan Miss Suomen sosiaalisessa mediassa julkaistu sisältö on ollut loukkaavaa, vahingollista ja täysin Miss Suomi -kilpailun arvojen vastaista.