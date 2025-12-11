– Viime päivien tapahtumat ovat aiheuttaneet syvää loukkaantumista, pettymystä ja huolta Suomessa ja kansainvälisesti, täysin ymmärrettävästi. Hallitsevan Miss Suomen sosiaalisessa mediassa julkaistu sisältö on ollut loukkaavaa, vahingollista ja täysin Miss Suomi -kilpailun arvojen vastaista.

Tilanne on Sjögrenin mukaan käsitelty perusteellisesti ja Dzafcen kanssa keskusteltiin kasvotusten heti, kun tämä palasi Suomeen Dubain matkaltaan torstaiaamuna. Keskustelun ja perusteellisen harkinnan jälkeen päädyttiin ratkaisuun, että Dzafce menettää kruununsa.