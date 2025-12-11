Dzafcesta alkoi levitä hiljattain kuva, jossa Dzafce näyttää tekevän rasistiseksi mielletyn eleen. Hän venyttää silmiään, ja kuva päällä on teksti "kiinalaisen kaa syömäs".

Tässä on kohun keskellä uudeksi Miss Suomeksi kruunattava Tara Lehtonen

Tässä on kohun keskellä uudeksi Miss Suomeksi kruunattava Tara Lehtonen

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä .

Lehtonen on 23-vuotias ja kotoisin Raumalta. Nuorempana hän oli intohimoinen urheilija, jonka haaveissa oli tähdätä kilpauralle.

– Miss Suomena olisin aidosti oma itseni, valmis käärimään hihat ja sellainen, jolle mikään ei ole liikaa pyydettäväksi. Haluan jättää jälkeni Suomeen sekä maailman lavoille. Tämä on minun unelmani, ja aion tehdä kaikkeni saavuttaakseni sen, hän niin ikään totesi.