Lehtonen on 23-vuotias ja kotoisin Raumalta. Nuorempana hän oli intohimoinen urheilija, jonka haaveissa oli tähdätä kilpauralle.
Haave kuitenkin romuttui Lehtosen saatua diagnoosit välilevyn pullistumasta sekä selän rappeumasta.
– Olin pitkään hukassa, enkä tiennyt, mitä haluaisin tehdä, kunnes löysin uuden suunnan osallistumalla ensimmäiseen missikilpailuuni – ja voitin sen, Lehtonen kertoi missiorganisaation tiedotteessa, kun vuoden 2025 finalistit julkistettiin.
– Miss Suomena olisin aidosti oma itseni, valmis käärimään hihat ja sellainen, jolle mikään ei ole liikaa pyydettäväksi. Haluan jättää jälkeni Suomeen sekä maailman lavoille. Tämä on minun unelmani, ja aion tehdä kaikkeni saavuttaakseni sen, hän niin ikään totesi.
Viimeksi Miss Suomi on luopunut kruunustaan ennenaikaisesti vuonna 2011.
Tuolloin hallitseva Miss Suomi Pia Pakarinen(nyk. Lamberg) luopui kruunustaan suorassa Korkojen Kera -lähetyksessä. Lamberg halusi luopua kruunusta voidakseen muuttaa Yhdysvaltoihin luomaan uraa mallina.
Lambergin tilalle Miss Suomeksi kruunattiin tuolloin perintöprinsessa Sara Sieppi.