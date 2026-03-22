



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





"Ai, sä puhut?" – musliminainen kertoo ennakkoluuloista Suomessa 8:57 Khadra Sugulle kertoo, millaista on elää muslimina Suomessa. Vantaalla kuolleen somalialaisperheen hautajaisista syntynyttä kohua hän on seurannut surullisena. Julkaistu 58 minuuttia sitten

Suomalainen musliminainen Khadra Sugulle kertoo kohtaavansa ennakkoluuloja jatkuvasti. Yksi yllättävimpiä havaintoja on ollut kantasuomalaisten käsitys siitä, että hän ei osasisi keskustella normaalisti. Asiantuntijaverkosto Suomen Muslimifoorumin aktivisti Khadra Sugulle on lopettanut juuri ramadanin ja "toipuu" perjantaina vietetystä id-juhlasta. Sugulle kertoo, että vaikka moni yhdistää ramadanin paastoamiseen, siinä on enemmän kyse rauhoittumisesta, pysähtymisestä, kiitollisuudesta ja empatiakyvyn harjoittamisesta. – Että muistellaan vähävaraisia ja lahjoitetaan ja yritetään tehdä yhteisöllisyyttä ja tuoda ihmisiä yhteen, Sugulle selvittää Huomenta Suomen haastattelussa. Ramadanissa ei ole Sugullen mukaan siis tarkoitus näännyttää itseään, vaan harjoittaa kärsivällisyyttä. – Tässä on paljon suuremmasta asiasta kyse.

Sugulle vertaa päivää – ei pääsiäiseen vaan jouluun.

– Joulu on varmaan lähin, miten sen voi tunnelman kannalta yrittää selittää. Mutta siinä on kyse paljon muustakin hengellisesti, kun juhlitaan yhdessä paastokuukauden päättymistä.

Juhlan nimessä oleva fitr sana tulee iftaarista, joka on paastopäivän päättymisen ruokailuhetki.

– Silloin syödään ja pukeudutaan parhaimpiin. Aamu aloitetaan juhlaan kuuluvalla aamurukouksella. Ja sitten vietetään perheen ja ystävien kanssa yhteistä aikaa.

"Ahaa, sä osaatkin käyttäytyä"

Sugullen mukaan kantasuomalaiset tuntevat islamia ja siihen kuuluvia tapoja ja perinteitä vielä aika huonosti.

– Jos ei ole aikaisemmin koskaan nähnyt muslimia, ensimmäisenä tulee huivi mieleen. Ajatellaan, että jotain noudatetaan tarkasti eikä osata toimia normaalissa arjessa, Sugulle kuvaa.

– Minusta tuntuu, että meiltä puuttuvat kohtaaminen ja keskustelu, joissa selviäisi, että vaikka me olemme erilaisia, olemme kuitenkin aika samanlaisia monessa asiassa.

Sugulle kertoo, että hän itse on kokenut joutuneensa lokeroiduksi vain vaatetuksen perusteella.

– Olen kyllä muslimi, ja se näkyy huivista ja vaatetuksesta. Toisekseen olen somalialais-, eli maahanmuuttajataustainen. Automaatiolla minut hyllytetään johonkin tiettyyn lokeroon. Monesti tulee sellaisia kommentteja, että "ai, sä puhutkin" ja "ahaa, sä osaatkin käyttäytyä".

– Ajatellaan, että ei osaisi kanssakäydä normaalisti tai olisi alistettuna tai en voi päättää omista asioista. En tiedä, mitä odotetaan, mutta tämmöisiä todella jälkeenjääneitä oletuksia ja turhauttavia ennakkoluuloja tulee vastaan.

Sugullen mukaan monet sekoittavat myös islamin uskontona ja kulttuurina.

– Kuitenkin ovat kyseessä ihmisten omat tulkinnat ja jokaisella perheellä ovat uskonnon sisällä oma perheen kulttuuri ja omat sukujuuret ja niiden kulttuurit, Sugulle luettelee.

– Ihmisiä kun ollaan, moni tekee niin sanotusti omia muunnoksiaan.

Kaikki naiset eivät saa päättää itse

Moni yhdistää islamilaisuuteen naisen huonon aseman.

Sugullen mukaan useissa maissa naisen onkin pakko totella miesten tahtoa.

Suomessa monet naiset saavat sen sijaan päättää itse esimerkiksi omasta vaatetuksestaan. Toisaalta valtaväestö saattaa painostaa toimimaan niin kuin muut.

– Toisaalla sorretaan ja toisaalla sanotaan, että miksi olet sorrettu, vaikka et ole. Uskonnossa taas sanotaan, että esimerkiksi huivi on velvoite, mutta se ei ole pakko. Uskossa ei ole mitään pakkoa.

Keskustelu hautajaisista surullista seurattavaa

Mediassa ovat olleet viime aikoina paljon esillä vantaalaisperheen tragedia ja tulipalossa menehtyneille järjestetyt hautajaiset. Ihmisiä ihmetytti se, että hautajaisissa oli vain miehiä.

Sugulle sanoo seuranneensa keskustelua surullisena.

– Lähimmäiset kärsivät, yhteisö on surullinen ja sitten mässäillään surulla. Ja vaikka siellä on ollut naisia mukana, jotenkin siitä saatiin revittyä semmoinen, että missä naiset, mitä tapahtuu?

– Jos ei ymmärrä, mitä tietyn uskonnon tapoihin kuuluu, pitääkö siitä surun keskellä repiä otsikointia ja klikkejä – vaikka sanotaan, että tämä kuuluu meidän tapoihimme, tässä ei syrjitä ketään, tässä ei pahoiteta kenenkään mieltä. Jos itse osallistujat ymmärtävät, niin miksi?

Media on Sugullin mukaan ollut viime aikoina muutenkin "todella pelottava".

– Valtaapitävät pitävät ääntä joistain tietyistä epäkohdista ja unohtavat sen, että tässä on ihmisiä surun keskellä.

Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän tekee töitä MTV Uutisten verkkodeskissä ja Lifestyle-toimituksessa, joissa hän seuraa uutisia ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteessa kati.hyttinen@mtv.fi.