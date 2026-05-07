Poliisi uskoo, että yhden hengen vienyt rivitalopalo syttyi yöpöydällä poltetusta kynttilästä.
Tulipalo tapahtui 20. joulukuuta 2025. Viranomaiset saivat kolmen aikaan iltapäivän hälytyksen, jonka mukaan Sodankylän taajamassa sijaitsevan rivitalon yhdestä huoneistosta tulee runsaasti savua.
Palo oli rajautunut yhteen huoneeseen ja se sammui itsekseen ennen pelastuslaitoksen yksiköiden saapumista.
Tulipaloa sammuttamaan tulleet pelastajat löysivät asunnosta kuolleena siellä asuneen iäkkään naisen.
Naisen todettiin kuolleen tulipalon seurauksena.
Myöhemmin tutkinnassa paljastui tulipalon todennäköiseksi syyksi asunnon yöpöydällä poltetut kynttilät.
