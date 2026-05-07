Ruotsin jääkiekon EHT-turnaus alkaa tänään ottelulla Suomi–Sveitsi.
Turnaus toimii viimeisenä näytönpaikkana, ennen ensi viikolla alkavia Sveitsin MM-kisoja.
Lauantaina Suomi kohtaa Tshekin, ja äitienpäivänä sunnuntaina vastassa on Ruotsi.
Suomen varakapteeneina toimivat Olli Määttä ja Mikko Lehtonen.
Leijonien kentälliset torstaina klo. 16.00 alkavaan Sveitsi-peliin:
Maalilla
31 Annunen Justus
1.kenttä
27 Kuokkanen Janne – 16 Barkov Aleksander – 92 Hämeenaho Lenni
41 Heinola Ville – 58 Vaakanainen Urho
2. kenttä
65 Manninen Sakari– 15 Lundell Anton – 13 Puljujärvi Jesse
4 Lehtonen Mikko – 18 Saarijärvi Vili
3. kenttä
20 Puistola Patrik– 34 Räty Aatu – 38 Räty Aku
3 Määttä Olli – 47 Kukkonen Miska
4. kenttä
80 Mäenalanen Saku – 24 Björninen Hannes – 19 Merelä Waltteri
10 Vilén Topias – 50 Riikola Juuso
13. hyökkääjä
23 Päivärinta Sami
Varamaalivahti
29 Säteri Harri