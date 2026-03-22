Suomen islamin yhdyskunnat ja järjestöt oikovat kannanotossaan Vantaan Pähkinärinteessä kuolleen perheen hautajaisin liittyviä väärinkäsityksiä.

Suomen islamin yhdyskunnat ja järjestöt sanovat kannanotossaan, että tulipalossa Vantaalla menehtyneen perheen hautajaisia on käytetty välineenä islamofobisen keskustelun lietsomiseen.

Tulipalossa kuoli kokonainen perhe lukuun ottamatta pientä vauvaa.

– Hautajaisiin liittynyt uutisointi on johtanut harhaanjohtaviin yleistyksiin ja vihapuheeseen, yhdeksäntoista Suomen islamin yhdyskuntaa ja järjestöä toteaa kannanotossaan.

Hautajaiset järjestettiin omaisten toiveiden mukaisesti

Keskustelu sai alkunsa ja voimistui julkisuudessa, kun tilaisuudesta levisi väitteitä siitä, että naiset eivät voisi osallistua muslimien hautajaisiin Suomessa.

Yhteisöjen mukaan se ei pidä paikkansa.

– Hautajaiset järjestettiin omaisten toiveiden mukaisesti. Naiset osallistuivat hautajaisiin, suruun ja järjestelyihin laajasti. Ainoa osa, johon he eivät osallistuneet, oli arkun kantaminen ja hautaan laskeminen.

– Väite naisten poissulkemisesta on virheellinen ja harhaanjohtava.

Tiedotteen mukaan oikaisuista ja selkeistä korjauksista huolimatta ulostuloja ei peruttu tai korjattu, vaikka ne olivat loukkaavia ja kohdistuivat yhteisöön syvän surun hetkellä.