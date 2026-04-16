Seksuaali- ja sukupuolikasvatuksen määrä ja tapa jakavat voimakkaasti mielipiteitä puoluekannan mukaan. Poliitikot ottivat tiukasti asiaan kantaa Huomenta Suomessa.

Yli 55 prosenttia perussuomalaisia kannattavista on sitä mieltä, että kouluissa opetetaan liikaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyviä asioita, ilmenee MTV Uutisten teettämästä kyselystä.

Vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajista 52 prosenttia oli puolestaan täysin eri mieltä väitteen kanssa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari kertoo ymmärtävänsä puolueensa kannattajia.

– Luulen, että konservatiivit ja perussuomalaiset lähestyvät tätä asiaa biologisesti ja lääketieteellisesti, siten että kromosomit määrittelevät sukupuolen.

Huhtasaaren mukaan nuorten kokema sukupuoliahdistus on eri asia.

– Teini-ikäiset hakevat itseään ja ovat herkkiä kaikelle. Jos lähdetään provosoimaan, että johtuisiko ahdistus siitä, että olet syntynyt väärään vartaloon. Ehkä se lisää tätä hämmennystä.

Erityisesti perussuomalaisten kannattajat ovat sitä mieltä, että kouluissa opetetaan liikaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyviä asioita.MTV

"THL:n mukaan seksuaalikasvatusta on jo nyt liian vähän"

Vihreiden kansanedustaja Mari Holopaisen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on todennut, että seksuaalikasvatusta on kouluissa liian vähän.

– Itse luotan siihen, että koulujen opetussisällöt ovat hyvin suunniteltuja ja että sitä tekevät ammattilaiset.