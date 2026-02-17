Muslimit ja ortodoksit paastoavat nyt samaan aikaan.
Muslimien pyhä paastokuukausi ramadan alkaa Saudi-Arabiassa huomenna keskiviikkona.
Saudi-Arabia vahvisti ramadanin alkamisajankohdan tänään tiistaina tehtyjen uudenkuun sirpin havaintojen perusteella. Myös naapurimaat Oman, Qatar ja Arabiemiraatit ilmoittivat paaston alkavan keskiviikkona.
Moni muslimienemmistöinen maa seuraa Saudi-Arabian ilmoitusta.
Iranin korkeimman johtajan ajatollah Ali Khamenein kanslia puolestaan ilmoitti, että maassa uudenkuun sirppiä etsitään vasta keskiviikkoiltana, jolloin ramadanin ensimmäinen päivä on torstai.
Ramadanin aikana muslimit paastoavat auringonnousun ja -laskun välisenä aikana.
Ramadan on yksi islamin viidestä peruspilarista, ja sen aikana sadat miljoonat muslimit ympäri maailmaa noudattavat paastoa auringonnoususta auringonlaskuun. Ramadania noudattavia muslimeja rohkaistaan myös lahjoittamaan köyhille.
Ortodoksien pääsiäisen odotus alkoi
Ramadanin paastokuukausi ja kristillinen paastonaika osuvat tänä vuonna harvinaisella tavalla päällekkäin. Kyseessä on ensimmäinen kerta 33 vuoteen.
Pääsiäisen ajankohta määräytyy taivaankappaleiden kierron mukaan siten, että ensimmäistä pääsiäispäivää, joka on sunnuntai, vietetään kevätpäiväntasauksen (21. maaliskuuta) jälkeisen ensimmäisen täydenkuun jälkeisenä sunnuntaina.
Pääsiäiseen päättyvä, 40 päivää kestävä paaston aika, alkaa huomenna keskiviikkona, jota kutsutaan ortodoksisessa perinteessä tuhkakeskiviikoksi.
Pääsiäinen vaihtelee vuosittain 22. maaliskuuta ja 25. huhtikuuta välillä.