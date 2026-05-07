Kahden voiton päähän Suomen mestaruudesta edennyt KooKoo on saanut rauhassa kasvaa SM-liigan kärkijoukkoihin.

KooKoo koki keskiviikkona finaalisarjan ensimmäisen tappionsa Tapparalle, mutta johtaa edelleen otteluvoitoin 2–1 ennen perjantain kotinäytöstään.

MTV Katsomon Liigaviikko-ohjelma nosti esiin hiljaisuuden, jonka keskellä kouvolalaisseura on saanut tehdä jo tätä vuotta pidempään töitä Jouko Myrrän johdolla.

– Tosi asia on se, että kukaan ei puhunut KooKoosta ennen kauden alkua. Ei sanaakaan, kun puhuttiin mestarisuosikista eikä edes potentiaalisen mitalijoukkueen kohdalla puhuttu KooKoosta, MTV Urheilun toimituspäällikkö Teemu Niikko tiivisti.

Sama pätee joukkueen pelaajiin, joista monet ovat juuri KooKoossa ottaneet myös henkilökohtaisella tasolla isoja askeleita eteenpäin.

– Tässä KooKoon hienossa tarinassa on unohtunut, että suurin osa pelaajista on tullut ahdingossa – tai ei minkään erinomaisen kauden jälkeen KooKoohon, asiantuntija Karri Kivi muistutti.

– Ja sitten he ovat yhdessä saaneet luotua sen, että joukkue menestyy ja kehittymiset huolimatta siitä, minkäikäinen pelaaja on, Kivi jatkaa.

