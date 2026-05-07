Yleisurheilun seiväshypyssä kaiken voittanut Armand Duplantis, 26, pitää kovasti juhlimisesta. Ruotsalaislehti Expressen kysyi häneltä, että valitseeko hän mielummin roskaruuan vai alkoholin.

Duplantis tunnetaan siitä, että hän on hyvin avoin juhlimistavoistaan. Muut urheilijat ovat usein pidättyväisempiä yksityiselämästään, niin Duplantis myöntää avoimesti, että hän "ryyppää", kuten hän itse asian ilmaisee. Hän kertoi aiemmin UNT-lehden haastattelussa talvella vietetystä vapaasta kuukaudesta.

– Minulle se oli itseasiassa harvinaista, että oli niin paljon vapaata. Ja kun minulla on vapaata, niin olen myös täysin vapaa.En tee mitään. Ryyppään, juon olutta, Duplantis kertoi tuolloin.

Nyt Duplantis kertoi Expressenille, että hänen mielestään muidenkin pitäisi tehdä kuten hän.

– Se on todella tärkeä asia, että voi rentoutua. Rakastan juhlimista, rakastan viettää aikaa jätkien kanssa ja käydä ulkona tanssimassa. Se tekee minulle todella paljon hyvää ja minusta useampi urheilija tarvitsee sitä. Se on tavallisempaa Yhdysvalloissa kuin Ruotsissa, Duplantis sanoi.

Duplantis saa usein kysymyksiä toiminnastaan.

– Siitä on tullut eräänlainen juttu. En halua puhu siitä koko ajan, mutta se on vaikeaa, koska haluan samalla olla rehellinen siitä, mitä teen ja mitä pidän parhaana, Duplantis totesi ja myönsi, ettei ole saanut aiheen tiimoilta kritiikkiä.

– En kiinnitä siihen niin paljon huomiota. Voi olla, että niin on, mutta en ryyppää koko ajan kuten teini-ikäiset. Olen aikuinen mies, joka täyttää pian 27. Tiedän melko hyvin, miten minun tulisi toimia.

Ruotsalaisella on selkeä valinta sen suhteen, että käyttääkö hän alkoholia vai syökö roskaruokaa.

– Monet syövät juustohampurilaisia ja ranskalaisia. Jos sitä tekee koko ajan, niin se ei ole kovinkaan hyvä juttu, eihän? Siksi tunnen, että voin olla avoin siitä, että ryyppään vähän, Duplantis sanoi.