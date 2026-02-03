Se og Hør -lehden toimittaja kuvailee Marius Borg Høibyn näyttävän ahdistuneelta ja hermostuneelta.

Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin pojan Marius Borg Høibyn, 29, oikeudenkäynti on alkanut Oslon käräjäoikeudessa. Høibya syytetään kaikkiaan 38 rikoksesta, muun muassa neljästä raiskauksesta.

Oikeudenkäynnissä paikalla oleva norjalaisen Se og Hør -lehden toimittaja Caroline Vagle kuvailee oikeussalissa istuvan Høibyn näyttävän selvästi ahdistuneelta ja hermostuneelta. Tunnelma oikeussalissa on Vaglen mukaan hyvin vakava.

Puolustusasianajajiensa kanssa istuvalla Høibylla on yllään ruskea villapaita ja päässään silmälasit. Välillä Høiby on painanut katseensa edessään olevaan pöytään, välillä hänen katseensa harhailee salissa.

Høibyn vastauksia oli paikoin vaikea kuulla hänen vastatessaan syytteisiin. Syynä oli VG:n mukaan oikeussalin heikko äänentoisto. VG:n mukaan Høiby myös puhuu hiljaa, ja toisinaan hän vastasi vain nyökäten tai päätään pudistaen.

Istunnon aikana ei saa ottaa valokuvia tai nauhoittaa äänitallenteita. Lisäksi vastaajasta on kiellettyä ottaa valokuvia hänen ollessaan matkalla oikeudenkäyntiin ja sieltä takaisin, VG kertoo.