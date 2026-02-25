Marius Borg Høibyn oikeudenkäynnissä kuultiin yllättävä väite.
Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin pojan Marius Borg Høibyn, 29, oikeudenkäynti alkoi Oslon käräjäoikeudessa tiistaina 3. helmikuuta. Høibya syytetään kaikkiaan 38 rikoksesta, muun muassa neljästä raiskauksesta. Hän kiistää vakavimmat rikossyytteet.
Norjalainen VG-lehti kertoo, että viime perjantaina todistajanlausunnossa kuultiin yllättävä väite.
Høibyn syytetään raiskanneen naisen oslolaisessa hotellissa marraskuussa 2024. Todistaja oli Høibyn väitetyn uhrin ystävä.
Hän oli tavannut naisen seuraavana päivänä. Oikeudessa kysyttiin, mitä hänen ystävänsä oli kertonut Høibystä.