Marius Borg Høibyn viikkoja kestävä oikeudenkäynti alkaa tänään.
Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin poika Marius Borg Høiby, 29, astuu oikeuden eteen tänään tiistaina 3. helmikuuta, kun häntä vastaan nostettujen syytteiden käsitteleminen alkaa Oslon käräjäoikeudessa. Høibya syytetään kaikkiaan 38 rikoksesta, muun muassa neljästä raiskauksesta.
VG-lehti kertoo oikeudenkäynnin ensimmäisen päivän kulusta.
Oikeuskäsittely alkaa valtionsyyttäjä Sturla Henriksbøn avauspuheenvuorolla, jonka jälkeen ääneen pääsevät Høibyn puolustusasianajajat. Seuraavaksi näkemyksensä esittävät asianomistajina olevien naisten asianajajat.
Oikeuskäsittelyn loppupuolella kuullaan ensimmäistä asianomistajaa, kertoo Se og Hør. Tämä kuuleminen tapahtuu suljetuin ovin.
Oikeuskäsittelyn on määrä jatkua 19. maaliskuuta saakka.