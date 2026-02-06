Kruununprinssi Haakonin vierailu Oslon vankilassa kesti tunnin.
Norjan kruununprinssi Haakon vieraili poikapuolensa, bonusprinssi Marius Borg Høibyn, 29, luona Oslon vankilassa, kertoo norjalaislehti Se og Hør.
Kruununprinssi valokuvattiin saapumassa autokyydillä Oslon vankilan edustalle torstai-iltana. Vierailu kesti Se og Hørin mukaan tunnin.
Kyseessä on ensimmäinen kerta Norjan historiassa, kun kuninkaallisen perheen jäsen vierailee vankilassa tapaamassa toista kuninkaallisen perheen jäsentä.
Marius Borg Høibya syytetään 38 rikoksesta.
Lue myös: Marius Borg Høiby sairaalaan, kuningasperhe vieraili tapaamassa
Høiby pidätettiin sunnuntai-iltana 1. helmikuuta epäiltynä pahoinpitelystä, veitsellä uhkaamisesta ja lähestymiskiellon rikkomisesta. Häntä pidetään vangittuna ainakin neljän viikon ajan.
Pidätys tapahtui vain reilu vuorokausi ennen kuin Høibyn syytteiden käsitteleminen alkoi Oslon käräjäoikeudessa. Syyttäjä on Se og Hørin mukaan kertonut pyrkimyksestään pitää Høiby vangittuna koko maaliskuun loppupuolelle jatkuvan oikeudenkäynnin ajan.
Høibya syytetään 38 rikoksesta, muun muassa neljästä raiskauksesta. Häntä epäillään myös muun muassa lähisuhdeväkivallasta entistä kumppaniaan kohtaan, väkivallanteoista toista ex-kumppaniaan kohtaan sekä useiden naisten salakuvaamisesta.
Høiby on kiistänyt syyllisyytensä vakavimpiin rikoksiin, muun muassa raiskauksiin.