Marius Borg Høiby pidätettiin sunnuntaina, kertoo norjalaislehti VG.
Norjan kruununprinssi Haakonin puolison kruununprinsessa Mette-Maritin poika Marius Borg Høiby, 29, on pidätetty jälleen, kertoo VG-lehti.
Oslon poliisista kerrotaan, että Høiby pidätettiin sunnuntai-iltana pahoinpitelystä, veitsellä uhkaamisesta ja lähestymiskiellon rikkomisesta johtuen.
Høibya syytetään kaikkiaan 38 rikoksesta, muun muassa neljästä raiskauksesta. Häntä epäillään myös muun muassa lähisuhdeväkivallasta entistä kumppaniaan kohtaan, väkivallanteoista toista ex-kumppaniaan kohtaan sekä useiden naisten salakuvaamisesta.
Syytteiden käsitteleminen alkaa Oslon käräjäoikeudessa tiistaina 3. helmikuuta.